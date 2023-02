Festival di Sanremo 2023

Mr. Rain domina sui social: ''Condividere la mia musica è una soddisfazione unica, porto sul palco me stesso e mi rende felice''

L'artista si è piazzato al terzo posto della classifica provvisoria grazie al televoto e alla giuria demoscopica con ''Supereroi''.

Felice per il terzo posto nella classifica provvisoria al termine della terza serata, Mr. Rain si gode il momento speciale che sta vivendo in questa 73esima edizione del Festival di Sanremo.

“Sono emozionantissimo - ringrazia Mattia Balardi, classe 1991 - è stata una fantastica serata, questo palco è una magia irreplicabile che non so spiegare a parole. Sono onorato di far parte di questo cast e stiamo facendo una gara incredibile. Ci sono artisti giganteschi, canzoni bellissime. Questo periodo lo porterò sempre nel cuore. Sono felice di leggere i messaggi che arrivano da chi sta ascoltando ‘Supereroi’. Parla della mia storia e chi conosce i miei vecchi dischi sa che sono esattamente così. Sto dormendo due ore a notte perché sono troppo contento”.

A proposito della presenza del coro di bambini, Mr. Rain spiega ancora: “Già dal 2015 utilizzo cori e cori di bambini come tratto distintivo. Ho sempre pensato che una cosa detta da un bambino ha un peso specifico molto superiore. Nei pezzi in cui sento tanto l’argomento, rafforzo il concetto con la presenza di un coro, anche di bambini. Poter portare questo racconto sul palco dell’Ariston è stato un segno. Sono felice di fare questo cammino insieme a questi otto supereroi. E’ tutto magico, io sono già felice così perché so che la canzone sta arrivando al cuore delle persone”.

Un riconoscimento che arriva inaspettato per l’artista: “Sono ancora sconvolto. E’ una cosa che non pensavo nemmeno possibile. Sapevo che, essendo outsider, avrei fatto un po’ la mia gara portando un pezzo classico mio”.

Mr. Rain è anche uno degli artisti che sta dominando il web: “Sono fondamentali nella vita di tutti i giorni, servono agli artisti emergenti per farsi conoscere e io stesso sono nato grazie all’aiuto dei social. In questa settimana, ovviamente, non riesco a guardarli molto tra interviste e impegni vari. Visto che la musica è un veicolo con cui puoi dire tante cose, sapere di aver aiutato qualcuno consuma tua canzone è una soddisfazione unica”.

A chi chiede cosa è cambiato nel suo modo di esibirsi rispetto alla prima serata, l’artista risponde: “Non è cambiato nulla, ho fatto la stessa esibizione della prima serata. La gente si è appassionata al progetto e chi non mi conosceva ha potuto apprezzare la canzone. Questa è stata l’evoluzione. Sto portando sul palco me stesso e questo mi rende felice”.

A proposito della presenza del coro, Mr. Rain fa il punto: “Nulla coi bambini è programmato. Al termine della prima esibizione Camilla è scoppiata in lacrime ma dopo la performance ci siamo commossi tutti quanti. E’ bellissimo fare questo cammino con loro”.

“Supereroi” parla del non vergognarsi a chiedere aiuto e Mattia vuole rimarcare il concetto: “Nel brano racconto la mia storia. Per alcuni anni ho passato un periodo molto cupo, mi sentivo l’unica persona al mondo a soffrire. Supereroi parla di quando ti senti solo al mondo, accetti ogni tua paura e riesci a chiedere aiuto, fai il promo passo e ti accorgi che siamo tutti uguali.

Siamo tutti supereroi dobbiamo solo trovare il coraggio di mostrarci come siamo”.

