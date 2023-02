Festival di Sanremo 2023

Prima serata da record per il Festival di Sanremo 2023: oltre 10 milioni di spettatori

Share del 62%. Fuortes: "Tra i più alti dell’intera storia della kermesse”

Prima serata del Festival da record che totalizza 10 milioni 757 mila spettatori con uno share del 62.4 per cento.

Ad annunciarlo è l’Amministratore Delegato Rai Carlo Fuortes: “Un dato straordinario, che non si vedeva da oltre 25 anni e tra i più alti dell’intera storia del Festival di Sanremo”.

“Il mio grazie – prosegue Fuortes - va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha nobilitato con la sua presenza il debutto di questa edizione, richiamandoci ai valori fondanti della nostra Costituzione, e a Roberto Benigni che se ne è fatto magistrale interprete. E grazie ad Amadeus e a tutta la squadra Rai per aver regalato al Paese una grande pagina di tv e di passione civile”.

La serata è sicuramente partita con il ritmo giusto anche grazie alla presenza dell'influencer Chiara Ferragni, una vera calamita per il pubblico più giovane, ma anche dei Pooh, per non parlare della presenza del Presidente Sergio Mattarella e del comico Roberto Benigni. Un parterre di ospiti che ha premiato.

