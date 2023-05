rifiuti

Rifiuti pericolosi in via Messina Marine *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala rifiuti pericolosi in via Messina Marine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2023 - 00:03:00 Letto 686 volte

“Nonostante la segnalazione del 10 maggio scorso per comunicare che nessun intervento di bonifica è stato eseguito, benché le criticità evidenti, in via Messina Marine, all'altezza del civico 520. La discarica è aumentata a dismisura, continuamente alimentata da incivili.

Reiteriamo la richiesta di urgente intervento, a salvaguardia della salute pubblica”.

Così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo

Fonte Immagine: Associazione Comitati Civici Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!