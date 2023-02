Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023, Chiara Francini: ''Porterò tutte le tinte di me stessa''

L'attrice salirà sul palco con Amadeus e Morandi durante la serata delle cover di questa sera.

Pubblicata il: 10/02/2023

Chiara Francini è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo.

L'attrice è arrivata in città con un look da diva di altri tempi, ma sempre con quella dose di ironia e simpatia che la caratterizza: "Sono molto felice e molto riconoscente, penso sempre che la gratitudine sia il fondamento dell’essere umano. Tutto è successo in maniera magica, sono stata chiamata nella maniera più semplice e naturale".

"Cercherò di divertirmi - ha aggiunto -. Porterò tutta la Chiara che ho. Il monologo sarà incentrato sul mio percorso umano, l'ho scritto con grande verità. Ci saranno momenti ironici ma anche altre tinte di questo arcobaleno".

"Sono davvero felice della presenza di Chiara Francini, è un'attrice brava e ironica" ha commentato Amadeus.

L'incontro tra lui e Francini è avvenuto lo scorso anno a I soliti ignoti: "C'è stata subito sintonia e ho deciso di chiamarla".

Chiara Gallo

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: sanremonews.it

