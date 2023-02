Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023, Cugini di Campagna in gran forma: esibizione improvvisata del loro pezzo più amato al centro della loro conferenza stampa

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2023 - 12:41:33 Letto 737 volte

Scherzano, cantano e travolgono: i Cugini di Campagna sono in gran forma nonostante il tour de force che il Festival di Sanremo sa essere. Durante la conferenza stampa hanno regalato qualche chicca ai giornalisti presenti in sala stampa Lucio Dalla, tra cui un’esibizione improvvisata del loro pezzo più amato e conosciuto, “Anima Mia”, presentato ironicamente come inedito che uscirà dopo la gara.

“Il Festival è impegnativo, noi stiamo sul palco pochi minuti e siamo distrutti, non so come faccia Amadeus a reggere tutte quelle ore senza fare una piega” commentano con ironia.

“Quello che resterà di questa bellissima esperienza è il crossover con Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, La Rappresentante di Lista, che hanno scritto ‘Lettera 22’, il pezzo che abbiamo portato in gara. Loro come autori ci hanno regalato modernità nel testo e nel colore musicale, noi abbiamo dato il nostro impasto sonoro, portando il nostro modo di essere e la nostra storia. Siamo molto felici di aver collaborato con loro”. La scelta di Nick Luciani, il cantante del gruppo, di non usare il falsetto è stata voluta, nonostante venga sottilineata la sua estensione vocale, in grado di raggiungere le 4 ottave.

Tanti i ricordi, dalla nascita del duo Albano e Romina Power a quando Sanremo era uno spettacolo di tutt’altra portata rispetto ai giorni nostri, per un gruppo che “ha superato gli anta”.

Chiara Orsetti

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: Isabella Rizzitano by sanremonews.it

