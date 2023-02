Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023, i Depeche Mode super ospiti della serata finale

I Depeche Mode saranno i super ospiti della serata finale del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2023 - 00:09:12 Letto 700 volte

I Depeche Mode saranno i super ospiti della serata finale del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio.

Lo ha annunciato Amadeus al Tg 1. "Sono molto felice di poter fare questo annuncio - perché sono un grande fan di questo gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco", ha detto il conduttore e direttore artistico.

I Depeche Mode, sono stati già tre volte ospiti del Festival, l nel 1986 nei giorni in poi nel 1989 e, infine, nel 1990.

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: Facebook Depeche Mode

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!