Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023, il messaggio di Zelensky sarà letto in diretta da Amadeus

''Questo è l'accordo raggiunto, ma non sappiamo ancora i contenuti del testo'', ha annunciato il dirigente Rai Stefano Coletta.

Non arriverà in video il tanto discusso messaggio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Invierà un testo con controllo preventivo - ha annunciato il dirigente Rai Stefano Coletta -. Un controllo di noi dirigenti preventivo alla messa in onda di qualsiasi programma. Sorrido all’idea che un direttore Rai possa censurare un presidente.

Ancora nulla si sa sui contenuti del testo. "Saremo più puntuali nei prossimi giorni, questo è l’accordo raggiunto, ma non abbiamo ancora contezza del contenuto del messaggio".

A leggerlo sarà lo stesso direttore artistico, Amadeus: "L'Ambasciatore ci ha spiegato che il presidente aveva piacere di scrivermi una lettera e che io fossi portavoce. Va bene che intervenga, tutti hanno libertà di esprimere la propria parola e il Festival è democratico".

