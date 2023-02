Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023: il programma e gli ospiti della seconda serata

La co-conduttrice della puntata di mercoledì, assieme ad Amadeus e Gianni Morandi, sarà Francesca Fagnani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2023 - 00:04:00 Letto 807 volte

Si esibiranno gli altri 14 brani in gara, votati dai giornalisti come la prima sera. La nuova classifica comprenderà tutte e 28 le canzoni in competizione. Nell'ordine, si esibiranno Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.

La co-conduttrice della puntata di mercoledì, assieme ad Amadeus e Gianni Morandi, sarà Francesca Fagnani.

Ospiti della serata saranno Al Bano e Massimo Ranieri, che per l’occasione formeranno un inedito trio insieme a Gianni Morandi. Questa sarà anche la serata dei primi ospiti internazionali dopo diversi anni: la band americana dei Black Eyed Peas. Momento comico con Angelo Duro e presentazione della fiction "Resta con me" da parte di Francesco Arca.

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!