Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023, iniziata l'avventura di Chiara Ferragni

E' iniziata l'avventura sanremese di Chiara Ferragni, nei prossimi giorni pubblicherà post esclusivamente in italiano, proprio per la sua presenza a Sanremo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2023 - 08:57:11 Letto 741 volte

E’ iniziata l’avventura sanremese di Chiara Ferragni, la più importante influencer italiana che, come sperato da chi vive all’interno del Festival, ha iniziato a pubblicare foto e ‘storie’ da Sanremo.

Arrivata nella villa con piscina, affittata dal suo entourage sulle colline di Cipressa, ieri è stata all’Ariston per le prime prove ed è stata accolta da centinaia di fan impazziti all'uscita posteriore del teatro. Ne siamo certi, sarà uno dei personaggi più inseguiti dai fan. Nel post che ha fatto su Instagram una foto scattata dalla piscina della villa, su una Sanremo piena di sole.

Uno ‘spot’ importante per la città dei fiori, visti i milioni di followers che l’influencer ha in tutto il mondo. Nella ‘storia’ pubblicata, infatti, Chiara Ferragni annuncia in inglese che, nei prossimi giorni pubblicherà post esclusivamente in italiano, proprio per la sua presenza a Sanremo.

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: Tonino Bonomo by sanremonews.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!