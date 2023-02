Sanremo 2023, LDA: ''I pregiudizi? Mi lasciano indifferente. Per ora però non ho ricevuto grandi critiche''

Ieri si è esibito nella serata delle cover con Alex Britti: ''Ci siamo divertiti tanto, quando ha un big così con te da cui puoi imparare ti senti più sicuro''.

Il figlio d'arte Luca d'Alessio per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2023.

"Le emozioni sono tantissime, mi trovo a gareggiare con grandi cantanti, mi sembra tutto surreale" commenta il giovane cantante, unico 19enne in gara.

Non poteva mancare un accenno al papà Gigi che ha seguito le performance del figlio da casa: "Papà è contento, tanto fiero di me, se mi deve 'bastonare' lo fa volentieri. I pregiudizi? Mi lasciano indifferente. Per ora però non ho ricevuto grandi critiche. Se avessi voluto fare il medico tutti mi avrebbero fatto i complimenti, perché questa cosa non succede anche per la musica o per il calcio?".

La canzone "Se poi domani" parla d’amore (autobiografica) racconta di una storia personale a cui lui tiene tanto.

"Mi piace credere alla storie dei film, io sono un sognatore, il video del brano vuole trasmettere il sogno e la realtà dall'altra ".

