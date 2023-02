Festival di Sanremo 2023

Sanremo 2023, standing ovation per Mattarella. Benigni celebra la Costituzione: ''Pilastro di tutte le libertà''

Tutto l'Ariston canta l'inno con Morandi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2023 - 21:57:12 Letto 709 volte

Pubblico dell'Ariston in piedi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, primo presidente della Repubblica al festival.

Mattarella ha preso posto insieme alla figlia Laura in uno dei palchetti laterali del teatro accompagnato da un lungo applauso della sala.

'Vorrei che cantassimo tutti insieme". Gianni Morandi invita tutto l'Ariston a intonare con lui l'inno di Mameli, in onore della presenza in sala all'Ariston del presidente. L'occasione è la celebrazione dei 75 anni della Costituzione. Morandi e Amadeus cantano con la mano sul cuore. Standing ovation finale, anche per l'orchestra, e applauso di Mattarella dal suo posto d'onore.

Benigni ironizza sul potere di Amadeus

"Sono felice che lei sia qui, presidente, ma le faccio notare una cosa: lei è al secondo mandato, Amadeus al quarto e ha già prenotato il quinto, pensa di fare il sesto, il settimo. Mi chiedo: è costituzionale? Presidente bisogna fermarlo, è un colpo di stato, si è montato la testa, vuole pieni poteri, sta organizzando la marcia su Sanremo si vuole prendere tutto, è una dittatura". Roberto Benigni entra sul palco di Sanremo e ironizza sullo 'strapotere' di Amadeus, rivolgendosi al presidente Mattarella che assiste alla serata con la figlia Laura.

Il monologo di Benigni sulla libertà di espressione

"L'articolo 21 è della Costituzione è il mio preferito e il più importante: il pilatro di tutte le libertà dell'uomo". Roberto Benigni per il suo monologo in apertura al festival di Sanremo sceglie l'articolo sulla libertà di espressione. Nello specifico la Costituzione recita: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero". "Un linguaggio semplice che sembra scritto da un bambino, di una forza e bellezza che si rimane stupiti. Ma se l'hanno scritto ce ne era bisogno - dice il comico -. Perché durante il ventennio non si poteva pensare liberamente.L'articolo 21 ci ha liberati dall'obbligo di avere paura".

"In Paesi molto vicini a noi gli oppositori vengono carcerati e incatenati, solo perché mostrano il volto o i capelli, o perché ballano e cantano. Quanto è meraviglioso e straordinario che in Italia tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ce lo dobbiamo ricordare. La cosa migliore per il futuro è ricordarsi di avere il passato bene presente".

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Raiplay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!