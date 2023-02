Festival di Sanremo 2023

Successo ascolti Sanremo 2023, Coletta: ''Grande soddisfazione, la parabola continua in modo sorprendente''

I dati si confermano alti, ma rispetto alle prime due serate c'è una flessione della curva di ascolto. Buoni i risultati anche su RaiPlay.

Pubblicata il: 10/02/2023

Sono dati “incredibili” anche se in lieve calo quelli della terza serata del Festival di Sanremo.

Dati che si confermano in crescita rispetto allo scorso anno anche per l’appuntamento che, di fatto, sancisce il “giro di boa” della kermesse.

La serata in cui si sono alternati tutti e 28 i cantanti in gara ha fatto segnare una media di share del 57%.

Come consuetudine, il direttore del prime time di Rai1 Stefano Coletta ha commentato i dati: “La parabola che continua in modo sorprendente. Ieri sera l’offerta complessiva era diversa. Abbiamo avuto il 57.6% di share con 9 milioni e 240mila spettatori. La prima parte della serata, dalle 21.25 alle 23.32 ha segnato il 57.2% di share; dalle 23.34 alle 2, quando l’Auditel smette di rilevare i dati, avevamo uno share di 58.37% di share. Rispetto alla terza serata dell’anno scorso c’è un incremento, nella sovrapposizione di durata, abbiamo anche in questo caso un incremento di 500mila spettatori”.

A proposito dei diversi commenti arrivati a proposito del presunto calo di spettatori, Coletta sceglie di “fare la lezione”: Da maggio 2022 Auditel rileva in maniera difforme, escludendo la platea non riconosciuta, che è una piccola quota campione di cui non era mai possibile rilevare cosa guardassero o se avessero accesso alla tv per altre attività. Anche se il metro fosse stato identico, questo festival sarebbe comunque il migliore dal 1995”.

Il piccolo di ascolti in termini di spettatori, è stata registrata con l’esibizione di Tananai con 15milioni e 162 mila teste”.“Il Festival l illumina la piattaforma di RaiPlay, non ci sono altre parole per descrivere quello che sta accadendo” conferma Elena Capparelli, Direttrice di RaiPlay e contenuti digitali. “Dal 1° febbraio ci sono state 850mila nuove registrazioni, e il dato da sottolineare è che oltre il 76% di questi nuovi utenti ha meno di 35 anni, e oltre il 50% ha meno di 24 anni. Si tratta di un dato clamoroso, che racconta di un paese più contemporaneo: come servizio pubblico stiamo dando una mano alla crescita delle competenze digitali del paese, e gli accessi che aumentano anche da smart tv dimostrano che il paese è sempre più pronto”.

Per quanto riguarda i dati, Capparelli ha sottolineato che la serata di ieri, giovedì 9 febbraio, è stato il secondo evento più streammato di sempre, preceduto dalla serata precedente di Festival 2023.

I dati parlano di 1 milione e 600 milioni di visualizzazioni e un 43% in più di spettatori rispetto al 2022; la serata di ieri ha avuto il suo picco di utenti collegati durante l’esibizione dei Maneskin, con 419.200 persone.

Anche sui social Sanremo 2023 sta andando forte: “I profili social di Sanremo hanno 28,8 milioni di interazioni, totalizzando un +69% rispetto al 2022 - spiega Capparelli - Su TikTok, che ha aperto il profilo proprio quest’anno, siamo già a 679 milioni di follower, e i contenuti hanno raggiunto 7,7 milioni di utenti”.

Aggiunge la Direttrice del Day Time Simona Sala: “Gli ascolti sono lusinghieri, produciamo circa 14 ore di diretta al giorno sulle varie reti dedicati e ispirati a Sanremo. Questo è possibile grazie al lavoro fatto da Amadeus e da Coletta, che hanno costruito un fenomeno sociale che riunisce varie generazioni davanti alla tv. Gli spunti forniti consentono anche a chi non ha visto il Festival di godere di quello che è successo, ogni trasmissione dedica spazi in modo diverso ottenendo ottimi risultati.

Unomattina e Storie Italiane, per esempio, hanno raggiunto il 30% di share, sono risultati straordinari”.

Chara Orsetti - Isabella Rizzitano

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: sanremonews.it

