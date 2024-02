Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, Amadeus confermata il suo ritiro: ''Non torno il prossimo anno. Volevo portare nomi nuovi e ci sono riuscito''

Il diretto artistico conferma la volontà di lasciare la guida del Festival: ''Ho bisogno di fermarmi. La prima serata? Una bella festa''.

di Chiara Gallo | Pubblicata il: 07/02/2024 - 14:31:48 Letto 785 volte

Soddisfatto della prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus: "Una festa incredibile, davanti all'Ariston c'è stata gente fino alle 4 e mezza del mattino, una bella festa".

Confermato il suo ritiro dalla conduzione del festival: "Lo avrei detto chiaramente domenica, l'ho già detto, per me è una grandissima gioia e un onore. Come ho detto sento il bisogno di fermarmi per pensare ad altro. La Rai sarà in grado di trovare un altro conduttore".

"Il festival mi ha cambiato, mi sono affacciato nell'estate del 2019, l'esperienza ti aiuta a crescere. Cinque Sanremo anche diversi. L'anno del Covid per esempio. Alcuni anni mi sembrava di averne fatti otto di seguito. Volevo portare tanta musica nuova, una cosa che ho potuto fare nel secondo festival. Guardavo ai nomi nuovi che ho portato, Dai Coma Cose a Gemon, insomma il secondo anno è stato uno spartiacque".

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: sanremonews.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!