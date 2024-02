Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, Clara non nasconde l'emozione da debuttante: ''Amadeus non mi ha mai lasciato la mano''

L'attrice di ''Mare fuori'' ha aperto la 74ª edizione del Festival con la sua ''Diamanti grezzi'': ''Un inno a essere noi stessi, e io sono stata me stessa al 100%''.

È stata lei, da debuttante, ad aprire la 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana. L'emozione e l'adrenalina sono ancora palpabili nelle parole di Clara, prima ieri sul palco e prima ad aprire il ciclo delle conferenze stampa post prima esibizione.

“Aprire il Festival è una grande responsabilità, è una istituzione per la cultura italiana - ha detto Clara in sala stampa all'Ariston - quando scendevo le scale tremavo, ma Amadeus mi ha accompagnata al microfono senza mai lasciarmi la mano. Sono felice perché "Diamanti grezzi" è un invito ad amare noi stessi con le nostre imperfezioni. Mi sono divertita e sono stata me stessa. Ero felicissima. È importante non avere rimpianti e non ne ho avuti. Sul palco me la sono goduta al 100%, ero felice quando sono scesa. Sto imparando a godermi le cose, sono molto fortunata a essere qui e sono molto felice”.

“Una canzone del Festival che ricordo e che ho amato è "La notte" di Arisa” ha poi aggiunto Clara in merito al suo rapporto con il Festival prima di esserne protagonista in prima persona.

