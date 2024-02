Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, cosa è successo nella terza serata: Mannino-show, Russell Crowe crooner, Eros e Morandi

E stavolta l'ospite internazionale Russell Crowe, qui in versione crooner, non delude e conquista la platea dell'Ariston. Accompagnato da Teresa Mannino, co conduttrice della serata, Ama accoglie sul palco anche Eros Ramazzotti e l'amico Gianni Morandi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2024 - 09:12:28 Letto 795 volte

Terza serata del 74° Festival di Sanremo ricca di musica e ospiti prestigiosi. Accompagnato da Teresa Mannino, co conduttrice della serata, Ama accoglie sul palco anche Eros Ramazzotti per i 40 anni di 'Terra Promessa' e l'amico Gianni Morandi, che incassa l'ormai consueta ovazione del pubblico.

Eros Ramazzotti festeggia i quarant'anni di "Terra Promessa" al Festival di Sanremo

Il cantante è uno degli ospiti speciali di questa terza puntata condotta da Amadeus e da Teresa Mannino.

Terra Promessa è il brano con cui Eros calcò per la prima volta il palco del Festival, in gara tra le Nuove Proposte, nel 1984. A premiarlo fu Pippo Baudo.

Nel 2024, al termine della performance, il cantante, come Dargen prima di lui durante questa edizione del festival, ha lanciato un messaggio di pace: "Quasi 500 milioni di bambini vivono in situazioni di povertà, altri non la vedranno mai una Terra Promessa. Basta sangue, basta guerre, pace".

Omaggio alle vittime del lavoro

La 74ª edizione del Festival di Sanremo rende omaggio alle vittime del lavoro con l'esibizione di Paolo Jannacci (musicista, cantautore e figlio del grande Enzo) e Stefano Massini (scrittore e narratore, unico italiano ad aver vinto il Tony Award premio Oscar del teatro americano) che hanno portato sul palco dell'Ariston “L'uomo nel lampo”. Arrangiamento e orchestra diretta dal Maestro Maurizio Bassi.

Il brano è ispirato alla morte di un giovane papà, letteralmente esploso mentre si trovava sul posto di lavoro.

Jannacci e Massini, hanno da tempo consolidato il loro rapporto artistico grazie allo spettacolo teatrale “Storie” prodotto da Piccolo Teatro di Milano che li ha visti protagonisti nei maggiori teatri italiani dal 2020. Sul palco dell’Ariston Massini e Jannacci faranno vivere un brano a forte impatto sociale ed emotivo, un argomento di cui si parla sempre e solo in occasione di gravi accadimenti ai quali non si pone mai rimedio: le morti sul lavoro. Raccontate spesso con numeri e statistiche, restano vite scomparse improvvisamente, dimenticate il giorno dopo.

Russell Crowe e la sua band infiammano il palco dell'Ariston

L’attore premio Oscar e due volte Golden Globe Russell Crowe ospite della terza serata del Festival di Sanremo.

Insieme alla cantante Marcia Hines e al suo gruppo The Gentlemen Barbers, la band con cui è partito per un tour che comprende anche concerti italiani, prodotti da Giuseppe Rapisarda Management, si è esibito nella canzone Let your light shine.

"Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria" ha spiegato l'attore indimenticabile protagonista di film come A beautiful mind e Il Gladiatore.

"Quando ero più giovane era più complicato uscire dal personaggio, è difficle quando mettiamo la nostra passione, portiamo il nostro lavoro a casa. Quando diventiamo più grandi, cerchiamo di proteggerci e di recidere il cordone che ci lega al lavoro, viene con l'esperienza".

L'attore ha raccontato delle sue origini italiane con la co-conduttrice Teresa Mannino, non mancando di scherzare sul Ballo del qua qua di John Travolta, la gag che ha suscitato tanta polemica nelle ultime ore.

Gianni Morandi, accolto da un'ovazione

Con lui sul palco anche Teresa Mannino. "Stasera devo fare tutto quello che non ho fatto in tutta la vita. Voglio cantare a Sanremo", dice nel suo secondo ingresso in total look verde smeraldo con sfumature animalier. "Conosci una mia canzone?" chiede Morandi. "Le conosco tutte. Ma quella che amo di più, e in questo momento ne abbiamo bisogno, è 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones'", dice Mannino parlando della canzone che racconta di un ragazzo americano che deve abbandonare il suo sogno e il suo viaggio in Europa per andare a combattere in Vietnam, dove viene ucciso.

Paola e Chiara fanno ballare il pubblico di piazza Colombo

Paola & Chiara con "Furore" dal Suzuki Stage hanno fatto ballare il piazza Colombo.

Il duo, già in gara l'anno scorso al Festival di Sanremo, quest'anno ha condotto la trasmissione Prima Festival.

Nella terza serata si sono esibite dal palco esterno all'Ariston per il pubblico di Sanremo.

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: sanremonews.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!