Sanremo 2024, è subito Teresa Mannino show: ''Non vedo l'ora di salire sul palco''

L'attrice e autrice sarà la co conduttrice della terza serata: ''Sono felicissima, non vedo l'ora di salire sul palco''.

Teresa Mannino show durante la conferenza stampa al Casinò. La co conduttrice che affiancherà Amadeus nella terza serata ha già dato un assaggio del clima che si respirerà questa sera sul palco dell’Ariston.

Un’irruzione iniziata durante il commento dell’Auditel: “Mi sento fuori luogo. Ci stiamo prendendo troppo sul serio” ha esordito Mannino prima di invitare a “continuare ad ammorbarci con questi dati pesantissimi”.

Un gioco continuato anche durante gli abbinamenti tra i cantanti in gara e i rispettivi presentatori. “Sei esperto a far perdere tempo” ha scherzato Mannino punzecchiando Amadeus.

Salutando poi i presenti, l’attrice e autrice ha ribadito: “Ringrazio tanto Amadeus. Negli anni passati mi era venuto in mente il desiderio di Festival, un desiderio poi passato. Ma quando ho smesso di averlo, è arrivata la telefonata di Amadeus. Ero in dubbio, mi è sembrato strano. Adesso che sono nella macchina è molto divertente. Per me è un gioco”.

Un ritorno alla tv per Mannino che, negli ultimi tempi, ha inanellato sold out nei teatri di tutta Italia: “Non è che non faccio tv perché non voglio, ma perché preferisco fare teatro. Non è una cattiveria o una mancanza da parte di qualcuno, solo un desiderio mio”.

Nel motivare la scelta e spiegare cosa sta accadendo nell’ultimo periodo al suo percorso artistico, l’artista aggiunge: “Mi piace il rapporto diretto col pubblico. Sanremo ha un pubblico in sala e mi sento tranquilla. Avere un pubblico vero, che ha voglia di vederti è fondamentale. Il fatto che qualcuno decida, sei mesi prima, di comprare un biglietto e venire li a vedermi, vuol dire che mi vuole molto bene”.

“In questo momento - prosegue - preferisco una situazione intima. Siamo pieni di immagini social, mi piace l’idea di intimità ma una cosa non esclude l’altra. Bisogna avere l’idea, avere cose da dire, poi il posto dove dirlo va di conseguenza. In Rai è molto complicato, nelle reti private a volte è più semplice, si è più liberi”.

Teresa non nasconde le sue emozioni: “Sono felicissima, tipo scheggia impazzita. Non vedo l’ora di salire sul palco. Sono in diretta, posso fare qualsiasi cosa e nessuno mi può tagliare. Professionalmente sono nata a Zelig, e proprio qualche tempo fa ho detto a Gino e Michele che torno a rifarlo solo se si va in diretta perché, per me, per i comici è il massimo”.

Mannino è intervenuta poi anche sulla spinosa questione John Travolta, a sostegno di Amadeus: “Mi piace che ci sia attenzione su quanto accaduto con John Travolta, però ci dobbiamo ricordare che siamo una colonia americana, questo è niente. Siamo sudditi. John arriva e fa quello che vuole, di cosa ci stupiamo se si mette li con la faccia lunga. Dobbiamo stare zitti come stiamo zitti su tutto il resto”.

