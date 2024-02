Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, Geolier trionfa nella serata cover: Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa completano la top 5

Tutti e 30 i cantanti si sono esibiti nelle loro cover in una gara nella gara che ha visto trionfare Geolier con il medley ''Strade'' insieme a Guè, Luche' e Gigi D'Alessio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2024 - 09:29:11 Letto 806 volte

“Un colossal musicale”. Amadeus non poteva descrivere meglio la lunga serata dei duetti che ha portato sul palco dell'Ariston oltre 170 artisti in una sola serata.

Tutti e 30 i cantanti si sono esibiti nelle loro cover in una gara nella gara che ha visto trionfare Geolier con il medley “Strade” insieme a Guè, Luche' e Gigi D'Alessio. Un verdetto che non è andato giù al pubblico dell'Ariston che ha sonoramente fischiato.

A completare la top 5 della quarta serata: Angelina Mango e il quartetto d’archi dell'Orchestra di Roma con “La rondine”, Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia “Sweet Dreams (Are made of this)”, Ghali e Ratchopper con il medley “Italiano vero” e Alfa e Roberto Vecchioni con “Sogna ragazzo sogna”.

In collaborazione con www.sanremonews.it

Fonte Immagine: sanremonews.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!