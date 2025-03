Festival di Sanremo 2025

Sanremo 2025, Carlo Conti realizza il suo sogno: ''Avrò con me sul palco Roberto Benigni''

Il direttore artistico aprirà la serata delle cover con il comico: ''Non aveva mai accettato di venire, quest'anno sì''.

14/02/2025

Si realizza un sogno per il direttore artistico Carlo Conti. “Vado a incontrare un ospite che avevo invitato sempre nelle precedenti edizioni, ma non è mai stato con me: Roberto Benigni. Apriremo insieme il Festival, farà un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo e farà un annuncio”.

Tra gli altri ospiti, Paolo Kessisoglu.

Ad accompagnare nella serata dei duetti Conti, saranno Mahmood, al suo debutto come co-conduttore, e Geppi Cucciari.

