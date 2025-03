Festival di Sanremo 2025

Sanremo 2025, Cristicchi porta al Festival la sua lotta di Davide contro i Golia della musica: ''La poesia non deve basarsi sui numeri''

Grande l'emozione in sala per la prima esibizione della sua 'Quando sarai piccola', dedicata alla madre malata di Alzheimer: ''Un messaggio pił spirituale che medico-patologico''.

Con l’emozionante “Quando sarai piccola”, dedicata alla madre malata di Alzheimer e, più in generale, al passare del tempo nel rapporto madre-figlio, Simone Cristicchi torna in gara al Festival di Sanremo dopo cinque anni.

La sua ultima apparizione all’Ariston risale al 2019 quando portò in gara “Abbi cura di me” che ottenne il premio ‘Sergio Endrigo’ per la migliore interpretazione e il premio ‘Giancarlo Bigazzi’ per la migliore composizione musicale.

Il suo esordio sanremese risale al 2006 quando, tra i Giovani, porta “Che bella gente”, arrivando in finale senza però ottenere la vittoria. L’anno dopo esordisce tra i big portando alla vittoria l’indimenticabile “Ti regalerò una rosa”. Per lui anche il Premio della Critica ‘Mia Martini’ e il premio della Sala Stampa Radio-Tv.

Nel 2010 torna a Sanremo con “Meno male”, ma viene eliminato prima della finale.

Tre anni dopo è in gara con due brani (come previsto la formula di quell’edizione): “La prima volta (che sono morto)” e “Mi manchi”. Dopo il voto del pubblico, viene eliminato e non accede alla finale.

Con “Quando sarai piccola” Simone Cristicchi vuole portare a Sanremo un messaggio che “vada oltre la patologia”.

“Parlo del ciclo della vita ed è un messaggio più spirituale che medico-patologico - ha detto Cristicchi in conferenza stampa dopo la prima esibizione - nel testo della canzone faccio riferimento al ricordo che viene a mancare e il sostegno nel ricordare. Non è stato facile per me, ho riguardato l’esibizione e sono riuscito a mantenere quell’equilibrio che in teatro è andare per sottrazione, meno si fa più il messaggio arriva potente. La cosa di cui mi sono preoccupato di più è evitare la retorica. Si creano delle corde emotive in un mondo in cui c’è una grande compressione emotiva”.

Cristicchi, dopo la prima esibizione sul palco dell’Ariston, è al secondo posto tra i passaggi radio e nella top10 delle visualizzazioni su YouTube, un risultato non certo scontato per un brano così intimo e complesso. “Sono rimasto colpito dalla situazione che si sta verificando, sono l’ultimo su Spotify e sto facendo una sorta di Davide contro Golia con artisti che hanno milioni di follower - ha commentato Cristicchi - credo che la poesia non debba basarsi sui numeri, ma su altri parametri imponderabili. Un artista come me che non è avvezzo a certe dinamiche ha la possibilità di fare ascoltare la propria musica a milioni di persone. È una grande sorpresa”.

Nella serata dei duetti, Simone Cristicchi porterà insieme ad Amara una versione de “La cura” di Franco Battiato. Brano iconico, pilastro del cantautorato italiano, ma mai eseguito nella serata delle cover. Fu solo lo stesso Franco Battiato a portarla a Sanremo nel 2007, proprio l’anno in cui Cristicchi vinse con “Ti regalerò una rosa”.

“Il miracolo sarebbe mettere d’accordo pubblico e critica come nel 2007, come Roberto Vecchioni e Diodato” ha concluso Cristicchi, tornando alla gara, prima di annunciare il proprio live in programma giovedì alla concattedrale di San Siro: “Sarà il mio primo live a San Siro…la cattedrale, non lo stadio. E sarà anche la prima volta in cui un artista in gara al Festival si esibirà in una chiesa di Sanremo. Canteremo in una versione molto intima, accompagnati da una chitarra e da un coro di Imperia, i brani del mio ultimo disco intervallati da alcuni passaggi del mio spettacolo”.

