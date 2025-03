Festival di Sanremo 2025

Sanremo 2025, Gabry Ponte al 75░ Festival: il deejay ospite sul palco dell'Ariston con il jingle ''Tutta l'Italia''

AprirÓ la serata della finale, sabato 16 febbraio: ''Era da tanto che non pubblicavo una canzone in italiano. Ho sentito il bisogno di tornare con un disco per voi''.

Gabry Ponte il deejay e producer torinese sarà tra gli ospiti della serata finale del 75° Festival di Sanremo.

Come annunciato dal direttore artistico, Carlo Conti, aprirà la gara dei 29 artisti in concorso con il jingle che ha creato appositamente per la nuova edizione del Festival.

Tutta l’Italia è un brano che vuole arrivare al pubblico di tutto lo stivale, fondendo strumenti tradizionali come il tamburello e la fisarmonica e la musica elettronica.

Gabry Ponte ha iniziato la sua carriera nel 1998 con “Blue (da ba dee)”, il singolo di debutto con gli Eiffel 65 e l’anno scorso ha celebrato i 25 anni di carriera.

“Era da tanto che non pubblicavo una canzone in italiano - aveva commentato il giorno dell’uscita di Tutta l’Italia -. Dopo avervi sentito cantare in migliaia nei palazzetti ho sentito il bisogno di tornare con un disco per voi. Per tutta l’Italia. Eccolo è vostro”.

