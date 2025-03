Festival di Sanremo 2025

Sanremo 2025: il programma e gli ospiti della finale

La puntata di sabato vedrÓ Carlo Conti affiancato da Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Per la quinta serata, la Finale, sabato 15 febbraio: esibizione di tutti e 29 artisti e proclamazione del vincitore. Carlo Conti salirà sul palco dell'Ariston con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Tra gli ospiti, Vanessa Scalera. Antonello Venditti riceverà un premio alla carriera.

Nell’ultima sera saranno tutte le giurie a votare con queste percentuali:

Televoto (34%);

Sala Stampa, Tv e Web (33%);

Radio (33%).

Dopo l’esibizione di tutti gli artisti in gara verrà infatti stilata una classifica e saranno svelate le prime cinque posizione ma non in ordine di piazzamento. Subito dopo verrà effettuata un’altra votazione, sempre ad opera delle tre giurie, tra gli artisti nelle prime 5 posizioni. I voti si sommeranno a quelli delle votazioni precedenti e verrà così stilato un podio e proclamato il vincitore del Festival di Sanremo.

