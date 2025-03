Festival di Sanremo 2025

Sanremo 2025, Joan Thiele: ''Felice di essere qui. Per me un super onore''

La 33enne sul palco dell'Ariston con un pezzo dedicato al fratello: ''╚ un augurio ad affrontare la paura''.

Pubblicata il: 12/02/2025

Joan Thiele con Eco è alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. “Sono felice di far parte di questo festival, non lo avrei mai immaginato. Ho iniziato negli ultimi anni a investigare la lingua italiana. Sono super onorata di portare qui la mia musica”.

La 33enne di Desenzano sul Garda ha portato sul palco un brano che gioca con il sound ma anche con le immagini cinematografiche. “Per me la musica è un gioco. Mi piace sperimentare, quindi quando scrivo e produco mi piace attingere dai mondi che amo. È stato bello scrivere questa canzone in questo modo. La chitarra elettrica mi ricorda la mia adolescenza, quando ho iniziato a fare questo lavoro nato come passione, la chitarra per me rappresenta la libertà”.

La canzone è una dedica d’amore al fratello: “Racconta la nostra storia, abbiamo vissuto in una famiglia complessa, come tante. Voglio mettere un punto sulla risoluzione e affrontare i problemi. Abbiamo due padri diversi con contesti familiari diversi. È un augurio ad affrontare la paura, a non sentirsi mai di serie A o B in base alle esperienze familiari. Ho avuto la fortuna di avere una madre stupenda che ci ha dato un sacco di amore. Ho avuto tanti esempi femminili come mia zia acquisita, mia nonna, fino alla mia babysitter, che mi ha fatto ascoltare i Led Zeppelin per la prima volta”.

Nella serata cover sarà con Frah Quintale nel brano “Che cosa c'è” di Gino Paoli.

“Avevo voglia di portare una canzone che parlasse d’amore perché credo che ce ne sia davvero bisogno in questo momento. Stimo molto Frah Quintale e lo vedo quotidianamente, quindi avevo piacere di averlo con me sul palco”.

