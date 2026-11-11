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Popolazione e abitazioni

Censimento 2026 a Palermo, dal 12 novembre i rilevatori contatteranno le famiglie: questionario obbligatorio e possibili sanzioni

Coinvolte 6.537 famiglie, ma soltanto l'11% ha già risposto. Il Comune avvia i contatti a domicilio e telefonici per completare la rilevazione entro il 23 dicembre. Ecco come compilare il questionario, riconoscere gli incaricati e ricevere assistenza gratuita.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 11/11/2026 - 09:52
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Il Comune informa

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026 entra in una nuova fase a Palermo. A partire dal 12 novembre, le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario potranno essere contattate da un rilevatore incaricato dal Comune, direttamente a domicilio oppure telefonicamente.

Nel capoluogo siciliano sono 6.537 le famiglie coinvolte, su un totale di oltre 260 mila. Secondo i dati aggiornati all'11 novembre, poco più di 700 nuclei familiari hanno già risposto, pari all'11% del campione.

La rilevazione è coordinata dall'Ufficio Comunale di Censimento, con il supporto di 60 rilevatori statistici.

Questionario online e visite dei rilevatori

Le famiglie possono compilare autonomamente il questionario online fino al 6 dicembre 2026, utilizzando le credenziali contenute nella lettera informativa inviata dall'Istat, oppure accedendo tramite SPID o Carta d'identità elettronica (CIE).

A causa di problemi nella distribuzione postale, alcune famiglie potrebbero non aver ancora ricevuto la comunicazione dell'Istat. Quelle che utilizzano l'App IO, circa il 40% del campione, hanno comunque ricevuto le informazioni necessarie alla compilazione.

Dal 12 novembre al 23 dicembre, i nuclei che non avranno ancora risposto potranno essere contattati dai rilevatori comunali o dagli operatori telefonici, che effettueranno l'intervista con l'ausilio di un tablet.

Tutti i rilevatori sono muniti di tesserino di riconoscimento e devono mostrare, su richiesta, un documento d'identità. È possibile verificarne l'incarico contattando l'Ufficio Comunale di Censimento.

Assistenza gratuita: sedi e orari

Per ricevere assistenza nella compilazione sono disponibili due Centri comunali di rilevazione, attivi fino al 23 dicembre:

  • Vicolo Palagonia all'Alloro, 12: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; mercoledì anche dalle 15:30 alle 17:30.

  • Viale Lazio, 119/A: dal martedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00; mercoledì anche dalle 15:00 alle 17:00.

L'assistenza è completamente gratuita.

Partecipazione obbligatoria e possibili sanzioni

Il Comune ricorda che partecipare al Censimento permanente è un obbligo di legge, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 e dal DPR del 6 novembre 2025.

La mancata risposta, per quanto riguarda la rilevazione da Lista, può comportare sanzioni secondo la normativa vigente.

Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto statistico e vengono diffuse esclusivamente in forma aggregata, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Per informazioni è disponibile il Numero Unico Istat 1510, attivo fino al 23 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00.

È inoltre possibile contattare l'Ufficio Comunale di Censimento di Palermo all'indirizzo statistica@comune.palermo.it oppure ai numeri 091 7408523, 091 7408534, 091 7408511, 091 7405645 e 091 7405627.

 

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Fonte: Comune di Palermo
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