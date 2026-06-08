mercoledì07 ottobre 2026, 00:19
Fiera Mediterraneo

Fiera del Mediterraneo di Palermo, pubblicato il bando per eventi e manifestazioni nel secondo semestre 2026

Pubblicato dal Comune di Palermo l'avviso pubblico per la concessione temporanea di aree e padiglioni dell'ex Fiera del Mediterraneo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026. Domande entro il 15 giugno.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 08/06/2026 - 17:52
|
Il Comune informa
Google Maps

Il Comune di Palermo ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di aree e padiglioni dell’ex Fiera del Mediterraneo, con l’obiettivo di promuovere eventi, fiere, manifestazioni e iniziative imprenditoriali nella seconda metà del 2026. Le concessioni riguarderanno il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rilancio del complesso fieristico cittadino, destinato a diventare un polo fieristico e congressuale strategico per lo sviluppo economico e produttivo della città. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e le istanze dovranno essere presentate entro le ore 12 del 15 giugno 2026 attraverso il portale Impresa in un Giorno.

«Prosegue il percorso di rilancio della Fiera del Mediterraneo, uno spazio strategico per lo sviluppo economico della città. Vogliamo favorire la realizzazione di eventi e manifestazioni capaci di generare opportunità per le imprese e valorizzare Palermo», dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

L’avviso prevede la concessione temporanea di spazi e immobili dell’ex Fiera del Mediterraneo per la realizzazione di un calendario di manifestazioni fieristiche, congressuali, culturali ed economiche. Ogni concessione potrà avere una durata massima di 30 giorni, comprensiva delle fasi di allestimento e disallestimento.

Possono partecipare imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e con esperienza documentata nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche di rilevanza almeno regionale.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa figurano la promozione del tessuto produttivo locale, il sostegno all’imprenditoria giovanile, l’attrattività turistica e commerciale del territorio e la valorizzazione degli spazi urbani attraverso eventi di rilievo nazionale e internazionale.

«Questo avviso garantisce continuità alle attività della Fiera del Mediterraneo offrendo agli operatori la possibilità di programmare iniziative nella seconda parte dell’anno. L’obiettivo è rendere la Fiera sempre più viva, attrattiva e al servizio del tessuto produttivo cittadino», aggiunge l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

L’amministrazione comunale punta così a consolidare il ruolo dell’ex Fiera del Mediterraneo come luogo di riferimento per eventi economici, culturali e promozionali, in attesa dell’avvio dei lavori di rifunzionalizzazione del Padiglione 20 destinato a diventare un nuovo centro congressi per la città.

Letto: 1283 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Fiera del Mediterraneo Palermobando Fiera del Mediterraneo 2026ex Fiera del MediterraneoComune di PalermoGiuliano ForzinettiRoberto Lagallaeventi Palermo 2026manifestazioni Palermopadiglioni Fiera del Mediterraneoconcessione spazi Palermofiere Palermopolo fieristico Palermoattività produttive Palermosviluppo economico Palermocentro congressi Palermo

Leggi anche

Servizi scolastici
Palermo, trasporto scolastico per studenti con disabilità: attivo il servizio di controllo della qualità
Sostegno all'abitare
Bonus Affitto Regionale 2026 a Palermo, pubblicato l'elenco provvisorio: 6.276 domande ammissibili
Rilevazione al via
Censimento permanente 2026 al via a Palermo: coinvolte 5.637 famiglie
Lavori stradali
Palermo, lavori in via Anapo per la voragine: in programma interventi in via Jato e via Pitrè alta
Verde comunale
Ville e giardini di Palermo, cambiano gli orari di apertura e chiusura nel periodo autunno-inverno
Mobilità inclusiva
Trasporto pubblico a Palermo, confermate fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni Amat per le persone con disabilità
Avviso pubblico
Palermo, aperte le candidature per il Garante delle persone con disabilità: come presentare la domanda
Rigenerazione urbana
Palermo, nuovo patto per rigenerare lo spazio pedonale ''Fabrizio Mangione'': arrivano panchine, fioriere e manutenzione condivisa
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti