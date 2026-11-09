martedì10 novembre 2026, 18:52
Festività natalizie

Natale a Palermo 2026, mercatini ed eventi in sette aree della città: pubblicato l'avviso, domande entro il 23 novembre

Il Comune apre le candidature per la concessione temporanea di suolo pubblico dal 27 novembre al 10 gennaio. Coinvolti il centro storico, Mondello e altre zone della città. Possono partecipare imprese, consorzi e associazioni senza fini di lucro.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 14:36
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Il Comune informa
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Il Comune di Palermo ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione temporanea di suolo pubblico destinato all'organizzazione di mercatini, eventi e manifestazioni natalizie nell'ambito dell'iniziativa ''Natale a Palermo 2026'', in programma dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

L'iniziativa coinvolgerà sette aree della città, dal centro storico a Mondello, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici, sostenere le attività commerciali e promuovere le produzioni artigianali durante le festività.

Le sette aree interessate dai mercatini natalizi

L'avviso riguarda piazza Marina, nell'area pedonale sul lato di via Vittorio Emanuele, piazza San Francesco Saverio, viale Regina Elena a Mondello, nel tratto da Valdesi allo Stabilimento, e via Maqueda, tra via Calderai e piazza Sant'Antonino.

Completano l'elenco piazza Andrea Camilleri, piazzale Ungheria e piazza Castelnuovo/piazza Ruggero Settimo.

Per quest'ultima area la disponibilità è prevista dal 27 novembre al 29 dicembre 2026, mentre per le altre il periodo indicato arriva fino al 10 gennaio 2027.

Chi può partecipare e come saranno valutati i progetti

L'avviso è rivolto a imprese e consorzi di imprese del settore commerciale, oltre che alle associazioni senza fini di lucro.

Ogni partecipante potrà presentare domanda per più aree, indicando un ordine di preferenza, ma potrà ottenere l'assegnazione di un solo spazio.

Le proposte saranno esaminate da una commissione tecnica, che valuterà l'esperienza degli organizzatori, la qualità dei progetti, la creatività dei prodotti, le lavorazioni artigianali realizzate sul posto e gli interventi di cura e valorizzazione degli spazi pubblici.

Forzinetti: «Nuove opportunità per imprese, artigiani e associazioni»

L'assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, sottolinea l'importanza economica e sociale dell'iniziativa.

«Con questo avviso vogliamo offrire nuove opportunità alle imprese, agli artigiani e alle associazioni, valorizzando gli spazi pubblici e contribuendo a rendere Palermo ancora più attrattiva durante le festività natalizie», dichiara.

L'assessore evidenzia inoltre la volontà di distribuire le manifestazioni in diverse zone della città, sostenendo il commercio e le tradizioni locali.

«Vogliamo che le manifestazioni non siano soltanto momenti di aggregazione, ma anche occasioni concrete di lavoro e sviluppo per le attività produttive locali», aggiunge Forzinetti.

Domande entro il 23 novembre: modalità e costi

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online, entro le ore 10 del 23 novembre 2026, attraverso il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, selezionando il procedimento relativo alla concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazioni nel Comune di Palermo.

L'avviso prevede 50 euro per diritti di istruttoria e segreteria e l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante due marche da 16 euro.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione progettuale richiesta, comprendente una relazione descrittiva, una planimetria dell'area e la documentazione fotografica.

I concessionari saranno inoltre tenuti al pagamento del Canone Unico Patrimoniale, con l'eccezione di piazza San Francesco Saverio, per la quale è prevista l'esenzione.

L'avviso completo, con requisiti e criteri di selezione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palermo.

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Fonte: Comune di Palermo
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