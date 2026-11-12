venerdì13 novembre 2026, 04:52
Rigenerazione urbana

Palermo, approvato il progetto da 664mila euro per via Monte San Calogero: nuovi marciapiedi e tutela di 66 pini storici

La Giunta approva il progetto esecutivo per la riqualificazione della strada nella VI Circoscrizione. Marciapiedi ampliati fino a 3,50 metri, pavimentazioni drenanti e tecniche innovative per proteggere le radici degli alberi. Lavori al via entro poche settimane.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 16:34
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Il Comune informa
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La Giunta comunale di Palermo ha approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione di via Monte San Calogero, nella VI Circoscrizione, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la Rigenerazione del Verde Urbano della Città di Palermo.

L'intervento, del valore complessivo di 664.015,79 euro, finanziato con fondi FSC e avanzo di bilancio, prenderà il via entro poche settimane e punta a risolvere le criticità dei marciapiedi danneggiati dalle radici, preservando i 66 pini storici presenti lungo la strada.

Il progetto viene presentato dall'amministrazione come un modello pilota di riqualificazione urbana, capace di conciliare sicurezza pedonale, accessibilità e tutela del patrimonio arboreo.

Marciapiedi più larghi e pavimentazioni drenanti

Attualmente, lungo via Monte San Calogero, si registrano sollevamenti della pavimentazione pedonale anche superiori a 10-15 centimetri, provocati dalla crescita superficiale delle radici dei pini, costrette per decenni sotto superfici impermeabili in cemento e asfalto.

Il progetto prevede la rimozione del vecchio battuto cementizio sul lato monte e l'ampliamento dei marciapiedi, che passeranno da 2 a 3,50 metri di larghezza, con un contestuale allargamento delle aiuole.

I nuovi percorsi pedonali saranno realizzati con conglomerato cementizio drenante ed ecocompatibile, mentre gli stalli di sosta saranno dotati di masselli autobloccanti grigliati e inerbibili.

Le nuove superfici consentiranno una maggiore infiltrazione dell'acqua piovana nel sottosuolo, contribuendo a ridurre l'effetto isola di calore.

Protezione delle radici e controlli sulla stabilità

Una parte centrale dell'intervento riguarda la rigenerazione del sistema albero-suolo, attraverso la realizzazione di un sottofondo aerato e ricco di sostanza organica, in grado di favorire l'apporto di ossigeno e umidità alle radici.

Per evitare danni agli apparati radicali, gli scavi saranno effettuati con tecnologia ad aria compressa AirSpade oppure manualmente, sotto la supervisione costante di un agronomo professionista.

Al termine dei lavori saranno eseguite prove di trazione statica controllata (Pulling Test) per verificare la stabilità delle alberature.

Lagalla: ''Non è necessario abbattere gli alberi storici''

«Con l'avvio di questo cantiere in via Monte San Calogero diamo una risposta concreta e attesa da anni ai residenti e a chi frequenta gli uffici della VI Circoscrizione e il Consultorio locale, eliminando i gravi pericoli legati al dissesto stradale e garantendo l'accessibilità universale», dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

«Questo intervento ha però una valenza ancora più grande: è il nostro modello pilota di rigenerazione urbana. Dimostriamo che non è necessario abbattere gli alberi storici per avere marciapiedi sicuri e funzionali. Palermo sceglie la strada dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità per proteggere il suo capitale naturale e migliorare la qualità della vita nei quartieri», aggiunge il primo cittadino.

Alongi: ''Un nuovo modello per la gestione del verde''

L'assessore comunale al Verde, Piero Alongi, sottolinea l'importanza della salvaguardia dei 66 pini storici, descritti come esemplari in ottima salute vegetativa e fondamentali per contrastare inquinamento e isole di calore.

«Questo progetto segna un cambio di paradigma fondamentale per la gestione del verde a Palermo. In via Monte San Calogero sono presenti 66 esemplari storici di pino in ottima salute vegetativa, che rappresentano un'infrastruttura verde insostituibile contro l'inquinamento e le isole di calore», afferma Alongi.

«Invece di ricorrere a soluzioni drastiche e distruttive, applichiamo una strategia rivoluzionaria che coniuga ingegneria e agronomia. I lavori cominceranno entro qualche settimana e saranno monitorati costantemente da professionisti per tutelare ogni singola radice. È il primo di una serie di interventi che ridisegneranno il rapporto tra natura e infrastrutture nella nostra città», conclude l'assessore.

Bonanno e Raja: ''Un modello da replicare in città''

Apprezzamento per l'approvazione del progetto arriva anche dai consiglieri comunali di Generazione Azzurra, Domenico Bonanno e Viviana Raja.

«Esprimiamo apprezzamento per l'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione di via Monte San Calogero, un intervento atteso da tempo che consentirà di restituire sicurezza, decoro e piena fruibilità a uno spazio pubblico importante per il quartiere e per i tanti cittadini che frequentano gli uffici della sesta circoscrizione», dichiarano.

I due consiglieri evidenziano la scelta di conciliare l'ampliamento dei marciapiedi con la tutela degli alberi, ringraziando il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore Piero Alongi e gli uffici competenti.

Per Bonanno e Raja, si tratta di un intervento auspicato da tempo e di un modello da replicare in altre zone di Palermo, per migliorare sicurezza, accessibilità e vivibilità degli spazi pubblici.

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Fonte: Comune di Palermo
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