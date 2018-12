raccolta differenziata

Anche l'Istituto Ferrara di Piazza Magione in campo per promuovere la differenziata

Continuano le attività di sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata nell'area servita dal terzo step di Palermo Differenzia 2 che abbraccia il centro storico e Borgo Vecchio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2018 - 17:30:05 Letto 343 volte

Continuano le attività di sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata nell’area servita dal terzo step di Palermo Differenzia 2 che abbraccia il centro storico e Borgo Vecchio.

Stamattina l’Istituto comprensivo statale Amari – Roncalli – Ferrara, di piazza Magione, in collaborazione con la prima circoscrizione, presenti tutti i consiglieri, ha voluto organizzare, ancora una volta, una manifestazione a supporto della raccolta differenziata, rappresentando agli invitati, al Sindaco Leoluca Orlando, all’Assessore all’Ambiente Sergio Marino ed all’Amministratore Unico della Rap Giuseppe Norata, il loro quartiere all’insegna dell’ecosostenibilità ambientale senza più i cassonetti.

“Un momento alquanto suggestivo – ammette il presidente della prima Circoscrizione Massimo Castiglia –, la volontà di cambiare in meglio le abitudini, di volere una città a portata d’uomo, finalmente è una volontà che arriva dal territorio. Oggi 7 dicembre siamo a tre giorni dall’avvio dello step 3 e ritorniamo a fare festa con i ragazzi della scuola Ferrara. Siamo nel pieno del centro storico, a piazza Magione, e ancora oggi abbiamo bisogno di parlare dell’importanza di fare la differenziata, non solo perché lo impone una legge ma per avere un quartiere più pulito”.

“Siamo presenti nel quartiere in maniera massiccia - aggiunge l’Amministratore Unico Rap Giuseppe Norata -, le criticità ci sono ma le stiamo aggredendo, ci sono squadre dedicate per rimuovere gli abbandoni dove prima insistevano i cassonetti. Vedere dei bambini motivati ed affiatati mi rende fiducioso. Sono loro che possono essere ambasciatori nelle proprie famiglie di messaggi virtuosi e di questo ringrazio il dirigente scolastico e i professori che hanno rappresentato oggi, con originalità e cura, la loro manifestazione. Stiamo cercando – continua Norata - di raggiungere più persone possibili per informarli sull’avvio dello step. Ci vuole un po’ di pazienza per mettere a regime il servizio e convincere i cittadini che il cassonetto è stato portato via”.

"Anche io – tiene a precisare il dirigente scolastico Lucia Sorce - avevo dei dubbi e non sapevo come si doveva differenziare qualche tipologia di rifiuto, non si smette mai di imparare. È facile criticare l’amministrazione su questo fronte ma la scuola non si tira indietro, non si poteva più rimandare, bisognava partire con la Raccolta differenziata per una città migliore, più pulita, alla portata dei bambini, perché diventi un ambiente idoneo innanzitutto per loro. Mettiamocela tutta, siamo consapevoli delle criticità e dei limiti presenti, ma questo è un processo culturale innanzitutto, e quel poco o molto che faremo nelle classi, speriamo possa essere continuato e valorizzato all’interno delle case e delle singole famiglie. Faccio appello a tutti, non spezziamo questa catena, ognuno di noi deve dare l’esempio. Noi, come slogan della scuola, lo ricordo sempre, diciamo: “Prima delle parole l’esempio”. Non solo lamentarsi”.

“Tutto quanto facciamo oggi è per i nostri figli e per i nostri nipoti – dichiara il Sindaco Leoluca Orlando - Tutto quanto facciamo per una migliore gestione dei rifiuti serve a lasciare un mondo migliore ai nostri figli e nipoti. Anche per questo è fondamentale che proprio i bambini e i ragazzi siano parte attiva in questo momento di grande cambiamento culturale. Il loro entusiasmo e la loro partecipazione sono un grande stimolo per le famiglie affinché tutti assumano comportamenti virtuosi”.

Sono ancora in corso le attività di distribuzione da parte di Palermo SRR Area Metropolitana dei kit e dei materiali informativi sui calendari di chi è stato trovato assente, ma grazie alle due circoscrizioni, la prima e l’ottava, si ricorda che sono stati aperti due ecopunti per avere tutto il supporto e il materiale necessario per fare la differenziata.

Per chi non avesse ricevuto le attrezzature necessarie, basta contattare Ufficio di Coordinamento Start Up 0917601515 , o rivolgersi ai due ecopunti aperti a supporto dei residenti, che sono presenti rispettivamente a Piazza Giulio Cesare (sede della prima circoscrizione) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 mercoledì dalle 13,30 alle ore 16,30 e, in Ottava Circoscrizione, in via Enrico Albanese 2 (locali della Parrocchia di Santa Lucia) aperto il lunedì, mercoledì.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!