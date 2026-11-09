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Allarme igienico-sanitario

Ballarò, rifiuti a pochi passi dai banchi alimentari: Comitati Civici Palermo denuncia l'emergenza e chiede l'intervento del Comune

Il presidente Giovanni Moncada denuncia accumuli di rifiuti, residui organici e percolato nei pressi del capannone di Piazza del Carmine. Chiesti al sindaco Lagalla interventi immediati di pulizia, sanificazione e controlli contro gli abbandoni illeciti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 09:11
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La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Cumuli di rifiuti, residui organici e percolato a pochi passi dai banchi alimentari e dai punti di ristoro. È la situazione denunciata dall'Associazione Comitati Civici Palermo nell'area del mercato storico di Ballarò, con particolare riferimento al capannone di Piazza del Carmine.

Il presidente dell'associazione, Giovanni Moncada, ha inviato una segnalazione urgente al sindaco Roberto Lagalla, coinvolgendo anche l'assessorato all'Igiene e Sanità, la RAP e la Polizia Municipale, per chiedere interventi immediati a tutela della salute pubblica.

Rifiuti vicino ai punti vendita alimentari

Secondo quanto denunciato dall'associazione, nonostante le precedenti segnalazioni, l'area continuerebbe a presentare accumuli incontrollati di rifiuti di ogni genere, anche nelle immediate vicinanze dei banchi dove vengono venduti e manipolati carne, pesce e prodotti ortofrutticoli.

Una situazione che coinvolgerebbe anche i tavolini destinati alla somministrazione di cibo, sollevando preoccupazioni per le condizioni igienico-sanitarie.

L'associazione parla di una «vera e propria discarica a cielo aperto» accanto ai punti di ristoro, denunciando possibili rischi per residenti, commercianti e turisti, oltre alle conseguenze sull'immagine e sull'economia del mercato.

Le richieste al Comune di Palermo

Nella comunicazione, Giovanni Moncada sollecita tre interventi prioritari: la rimozione straordinaria di tutti i rifiuti accumulati, il lavaggio e la sanificazione delle strade, accompagnati da operazioni di disinfestazione, e un presidio costante della Polizia Municipale.

L'obiettivo è contrastare gli abbandoni illeciti, individuare eventuali responsabili e ripristinare condizioni adeguate di pulizia e sicurezza.

A sostegno della denuncia, l'Associazione Comitati Civici Palermo riferisce di aver trasmesso anche una documentazione fotografica aggiornata.

La richiesta rivolta all'amministrazione comunale è quella di una bonifica urgente e risolutiva, per tutelare la salute pubblica e restituire decoro a uno dei mercati storici più rappresentativi di Palermo.

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Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
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