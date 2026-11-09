lunedì09 novembre 2026, 13:59
Protesta dei cittadini

CCR di via Ernesto Basile fuori servizio, Comitatici Civici Palermo: ''La TARI si paga, ma i servizi devono funzionare''

L'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia il mancato funzionamento degli autocompattatori e della bilancia nel centro comunale di raccolta. Una cittadina costretta a raggiungere Ponte Ammiraglio per conferire i rifiuti. Chiesto un intervento urgente a RAP e Comune.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 08:56
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La parola alla città

Disservizi al Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Ernesto Basile, dove il mancato funzionamento degli autocompattatori e della bilancia avrebbe impedito il regolare conferimento dei rifiuti differenziati. A denunciare la situazione è Giovanni Moncada, presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, attraverso una lettera indirizzata al sindaco Roberto Lagalla e al presidente della RAP.

La segnalazione nasce dall'esperienza di una cittadina che, recatasi al centro per conferire plastica e carta, si sarebbe vista rifiutare entrambi i materiali a causa dei guasti alle attrezzature.

Per evitare di abbandonare i rifiuti in strada, la donna sarebbe stata costretta a raggiungere autonomamente il CCR di Ponte Ammiraglio, dove ha potuto conferire cinque sacchi di materiale differenziato.

La protesta a pochi giorni dalla scadenza TARI

L'associazione sottolinea come il disservizio si verifichi in prossimità della scadenza del pagamento della TARI, fissata per il 2 dicembre, evidenziando il contrasto tra gli obblighi fiscali richiesti ai cittadini e le difficoltà nell'accesso ai servizi di raccolta.

«Troviamo paradossale e profondamente ingiusto che, a fronte della imminente scadenza del versamento TARI fissata per il 2 dicembre, i cittadini che compiono sacrifici personali per rispettare le regole e l'ambiente si scontrino con l'inefficienza strutturale dei centri di raccolta», si legge nella comunicazione.

Le richieste a Comune e RAP

Il presidente Giovanni Moncada chiede il ripristino immediato della bilancia e degli autocompattatori del centro di via Basile, oltre a chiarimenti sulle misure che RAP intende adottare per evitare il ripetersi di simili inconvenienti.

L'associazione sollecita inoltre una risposta tempestiva da parte dell'amministrazione comunale e dell'azienda, affinché i disservizi non continuino a ricadere sui cittadini che rispettano le regole della raccolta differenziata.

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Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
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