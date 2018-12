mercatini anticipati

Comune autorizza mercatini anticipati, Frasca Polara: ''Provvedimento illegittimo''

Dichiarazione presidente VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara: ''Provvedimento illegittimo che premia coloro che violano le regole. Vige la legge del piu’ forte''.

"L’Amministrazione Comunale autorizzando lo svolgimento anticipato domenica prossima dei mercatini di viale Francia e di via Li Bassi, previsti per martedì che è il primo dell’anno, di fatto premia quegli stessi commercianti che, per le stesse ragioni, hanno montato abusivamente domenica scorsa bancarelle e tendoni in viale Campania, in via Paladini, nella stessa via Li Bassi e allo Zen e crea un grave precedente”.

È quanto dichiara il presidente dell'VIII circoscrizione Marco Frasca Polara in merito alla decisione del Comune di consentire lo svolgimento anticipato a domenica 30 dicembre di due mercatini programmati per martedì 01 gennaio che è giorno di festa.

"Invece di identificare, sanzionare o revocare la licenza ai mercatari che domenica 23 dicembre hanno occupato senza alcuna autorizzazione quattro strade della Città, arrecando notevoli disagi ai residenti e alla viabilità oltre a lasciare cumuli di rifiuti per strada, l’Amministrazione Comunale ha deciso per domenica prossima di concedere una deroga, venendo incontro alle esigenze di quanti non rispettano le regole e mortificando ancora una volta i residenti, per di più in un giorno come la domenica".

"Inoltre -conclude Frasca Polara – questo provvedimento è persino contra legem. Non basta, infatti, una email dell’Assessore alle Attività Produttive e un’Ordinanza dell’Ufficio Traffico per modificare il giorno di svolgimento di un mercatino; occorre piuttosto un’Ordinanza Sindacale per motivi straordinari o una delibera del Consiglio Comunale.”

