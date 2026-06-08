mercoledì07 ottobre 2026, 00:19
Decoro urbano

Degrado tra via Sampolo e via Marchese di Villabianca, la denuncia dei cittadini: ''Palermo non può essere lasciata così''

L'Associazione Comitati Civici Palermo raccoglie la segnalazione di un cittadino sul degrado presente tra via Sampolo e via Marchese di Villabianca e chiede un intervento urgente per il ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 08/06/2026 - 18:23
|
La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Immondizia sui marciapiedi, cestini traboccanti, cattivi odori, erbacce e pavimentazione dissestata. È questa la situazione segnalata da un cittadino e rilanciata dall'Associazione Comitati Civici Palermo, che chiede un intervento immediato delle autorità competenti per ripristinare il decoro urbano in via Sampolo e in alcuni tratti di via Marchese di Villabianca, all'altezza del palazzo Enel.

La segnalazione, corredata da fotografie, descrive una condizione di degrado che, secondo i residenti, compromette la qualità della vita e il livello di igiene della zona.

«Vi inoltro alcune foto per segnalare lo stato di abbandono e sporcizia in via Sampolo e qualche tratto di via Marchese di Villabianca, altezza palazzo Enel. Immondizia sui marciapiedi, cestini non svuotati, puzza di urine e feci di cani, marciapiedi rotti e puzzolenti, erbacce. Ma davvero si vuole vivere in una città così trascurata?», denuncia il cittadino.

Una situazione che, secondo l'Associazione Comitati Civici Palermo, necessita di interventi urgenti per garantire condizioni adeguate di vivibilità e sicurezza ai residenti e ai numerosi pedoni che quotidianamente attraversano l'area.

Il presidente dell'associazione, Giovanni Moncada, ha quindi rivolto un appello agli enti competenti affinché vengano programmati interventi di pulizia straordinaria, manutenzione dei marciapiedi e cura del verde urbano.

«Chiediamo interventi atti a ripristinare condizioni accettabili di igiene e decoro, a tutela della salute dei cittadini», afferma Giovanni Moncada.

La richiesta punta a riportare attenzione su una delle principali criticità segnalate dai residenti di diversi quartieri della città: il mantenimento del decoro urbano a Palermo, la gestione dei rifiuti e la manutenzione degli spazi pubblici.

I cittadini auspicano che le segnalazioni possano tradursi rapidamente in azioni concrete, restituendo dignità e pulizia a un'area particolarmente frequentata e strategica della città.

Letto: 2619 volte
Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
  via Sampolo Palermovia Marchese di Villabiancadegrado PalermoAssociazione Comitati Civici Palermodecoro urbano Palermorifiuti Palermomanutenzione marciapiedi Palermopulizia strade Palermosegnalazioni cittadini Palermo

Leggi anche

Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''
Emergenza a Ballarò
Rifiuti, roghi e timori igienico-sanitari a Ballarò: i Comitati Civici Palermo scrivono al sindaco Lagalla
Pericolo Notarbartolo
Ponte Notarbartolo, la lastra di ferro sprofonda ancora. Comitati Civici Palermo: ''Intervenire con urgenza''
Pulizia incompleta
Via Alberto Verdinois, pulizia rimasta a metà. Davì: ''Dopo un mese e mezzo servono interventi concreti''
Sottopasso al buio
Sottopasso di via Crispi, segnaletica carente e tre lampioni guasti. Comitati Civici Palermo: ''Rischi per gli automobilisti''
Strada nell'incuria
Via Trapani Pescia tra rovi e rifiuti, Comitati Civici Palermo: ''Da anni in stato di abbandono, serve una bonifica radicale''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip
Assistenza a Fontanarossa
Aeroporto di Catania, operativo il nuovo presidio sanitario H24 con due ambulanze
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza sul lavoro
Fincantieri, sciopero di due ore anche a Palermo dopo l'incidente mortale di Ancona
Cardiochirurgia mininvasiva
Fibrillazione atriale e rischio ictus, al Maria Eleonora Hospital di Palermo i primi interventi in Sicilia con AtriClip

In Primo Piano

Servizi pubblici
Servizi pubblici
Illuminazione ripristinata a Villaggio Santa Rosalia-Montegrappa, Davi': ''Intervento tempestivo di AMG Energia''
Vertenza occupazionale
Vertenza occupazionale
Ex Almaviva, Chinnici: ''Tempi certi per la ricollocazione dei lavoratori''
Illuminazione pubblica
Illuminazione pubblica
Palermo, guasto all'illuminazione tra Verdinois e Basile: cavi danneggiati durante alcuni lavori
Inclusione scolastica
Inclusione scolastica
Sostegno nelle scuole siciliane, Flc Cgil: ''Studenti senza docenti, ritardi inaccettabili sui posti in deroga''

La parola alla città

Decoro urbano
Decoro urbano
Diserbo in via Monti Iblei, Cuticchio: ''Intervengono le associazioni, il Comune che fa?''
Alberi rimossi
Alberi rimossi
Alberi abbattuti in viale Regina Margherita di Savoia, Comitati Civici Palermo: ''Che tristezza, almeno 20 ceppi''
Sicurezza stradale
Sicurezza stradale
Piazza Leoni ancora senza segnaletica dopo il nuovo asfalto, Comitati Civici Palermo: ''Pericolo quotidiano, si intervenga subito''

Appuntamenti

Cinema all'aperto
Cinema all'aperto
CinePark al Nauto Park di Palermo: tre film gratuiti sul prato davanti al mare
Musica e arte
Musica e arte
''Sette note per l'Arte'', il Trio Mulè in concerto a Palazzo Belmonte Riso
Danza e culture
Danza e culture
Kalaivizha 2026 porta a Palermo il Bharatanatyam: al Teatro Don Orione l'incontro tra culture

Opinioni a confronto

prime Comunioni
prime Comunioni
Comunioni a Palermo: chiedere ascolto alla Chiesa è chiedere troppo?
di Vito Valenti
futuro di Mondello
futuro di Mondello
Mondello, finisce la sospensiva per Italo Belga: ora Palermo deve decidere
di Vito Valenti
Classi e integrazione
Classi e integrazione
Studenti stranieri, tetto del 30% nelle classi: integrazione o un problema spostato altrove?
di Vito Valenti
Comunioni e polemiche
Comunioni e polemiche
Comunioni a Palermo, dietro lo scontro con la Curia c'è un affare da 20 milioni: ma la fede è diventata un business?
di Vito Valenti