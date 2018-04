Via Tommaso Aversa

Discarica a cielo aperto, il consigliere Susinno: ''Bellolampo non c'entra, problema di inciviltà''

15/04/2018

La redazione di Palermomania.it ha ricevuto una segnalazione dal consigliere comunale Marcello Susinno di Sinistra Comune, che riporta una situazione di degrado urbano dovuto all'abbandono di rifiuti in via Tommaso Aversa.

Da tanti giorni, segnala Susinno, giace in via Aversa una catasta di rifiuti ingombranti che sbarra l’utilizzo del marciapiede, che non solo non viene rimossa ma continua anche a crescere di dimensioni, nell'indifferenza della cittadinanza.

“Occorrono multe esemplari a raffica”, è la denuncia del consigliere Susinno. “Qui non c’entra niente il guasto relativo all’impianto TMB di Bellolampo. È necessario isolare e contrastare chi rema contro il cambiamento e il decoro della città”.

