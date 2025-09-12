CERCA:
Doppia fila e illuminazione insufficiente in Via dell'Orsa Minore: cittadini esasperati

Auto in doppia fila davanti a bar e farmacia e illuminazione pubblica carente rendono Via dell'Orsa Minore pericolosa e congestionata.
Google Maps

Una segnalazione di un cittadino denuncia gravi problemi di viabilità e sicurezza in Via dell'Orsa Minore. L’illuminazione pubblica è in gran parte non funzionante, rendendo la strada pericolosa nelle ore serali. Le auto parcheggiate in doppia fila davanti a punti chiave come il Bar Barà, la farmacia e il Bar Olimpia creano continui blocchi al traffico, con clacson incessanti e disagi per gli automobilisti. La situazione peggiora soprattutto durante i momenti di alto traffico, impedendo il passaggio di ambulanze e autobus.

I residenti chiedono un intervento immediato della polizia municipale per ripristinare la sicurezza stradale e migliorare la viabilità in Via dell'Orsa Minore.

