emergenza rifiuti

Emergenza rifiuti, VII circoscrizione approva uso di telecamere

''La città versa nel più totale degrado e questo è un dato di fatto...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/06/2018 - 11:45:16 Letto 354 volte

"La città versa nel più totale degrado e questo è un dato di fatto. Con l'approvazione in Consiglio di una delibera da me promossa, si chiede all'amministrazione comunale, l'immediata istallazione di telecamere a presidio delle zone divenute ormai discariche a cielo aperto a causa della crescente mole di ingombranti". Così il Vicepresidente della VII circoscrizione, Fabio Costantino.

La delibera prevede l'uso di telecamere di videosorveglianza, che possano assolvere a una duplice funzione: essere da deterrente per i potenziali trasgressori e assumere un valore probatorio per eventuali sanzioni ai danni di chi infrange la legge. "Non si può chiedere alla Rap - conclude Costantino - di fare l'impossibile. Il lavoro svolto dagli operatori non riesce a coprire un territorio colmo di cumuli di detriti. Serve una presa di posizione da parte dell'Amministrazione cittadina, che dia una risposta al problema del degrado urbano. Ricorrere alla capillare introduzione di impianti di videosorveglianza, renderebbe agevole il controllo territoriale, sia in fase preventiva che sanzionatoria".

Intanto le variazioni sul calendario della raccolta rifiuti al centro hanno suscitato non poche polemiche. Dopo la paventata ipotesi di cambiare orari e giorni relativi al secondo step sulla differenziata i sindacati hanno criticato l'operato della Rap, colpevole di volere risolvere i problemi con una mossa ritenuta sbagliata. "Per migliorare i servizi occorre rendere efficienti i mezzi in dotazione e incrementare il personale impiegato nel servizio", dicono Giuseppe Badagliacca, Antonio Vaccaro e Felice Cuffaro della segreteria provinciale Fiadel Palermo. Ma la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città vuole mostrarsi ottimista: "Il trend è positivo, non sono previste modifiche del calendario. Lavoriamo sull'aspetto dei controlli e delle sanzioni dei comportamenti illeciti".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!