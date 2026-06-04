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Segnalazione

Ex Real Fonderia alla Cala, Comitati Civici Palermo: ''Vasca in condizioni critiche, servono interventi urgenti''

L'Associazione Comitati Civici Palermo chiede un intervento urgente per la pulizia della vasca della ex Real Fonderia alla Cala dopo la denuncia di un cittadino sulle condizioni dell'acqua e dei pesci presenti.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 15:44
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La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Una segnalazione sulle condizioni della vasca ornamentale della ex Real Fonderia alla Cala riaccende l’attenzione sul decoro urbano e sul benessere animale in uno dei luoghi più rappresentativi del waterfront cittadino.

A denunciare la situazione è un cittadino che sabato 30 maggio si trovava nella struttura per assistere alla celebrazione di un’unione civile e che ha evidenziato lo stato di degrado dell’area antistante il sito.

«Si presume che, essendo anche un luogo istituzionale che il Comune mette a disposizione per celebrare una cerimonia e dove affluiscono tante persone, il Comune ci tenesse a tenere gli spazi antistanti in condizioni igieniche decenti. Invece non è così», scrive il cittadino nella segnalazione.

Secondo quanto riferito, oltre alla scarsa manutenzione delle aiuole, particolari criticità riguarderebbero la vasca con ninfee e pesci rossi, dove sarebbero presenti acqua stagnante, fango e accumuli di vegetazione che comprometterebbero le condizioni di vita degli animali.

«La vasca contiene acqua putrida e fangosa, con pesci boccheggianti per mancanza di ossigeno e spazio occupato dalle radici e dalla sporcizia, oltre alla presenza di pesci morti. Sono immagini che ledono la dignità di questa città», prosegue la segnalazione.

Sul caso è intervenuta anche l’Associazione Comitati Civici Palermo attraverso il presidente Giovanni Moncada, che chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale.

«Chiediamo che venga messo in atto quanto necessario per ripulire la vasca, a tutela della salute dei pesci e per restituire il decoro a un importante sito istituzionale», afferma Moncada.

L’auspicio è che possano essere avviate rapidamente le operazioni di manutenzione e pulizia dell’area, così da garantire adeguate condizioni igieniche e salvaguardare gli animali presenti nella vasca, oltre a preservare l’immagine di uno spazio frequentato da cittadini e visitatori.

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Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
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