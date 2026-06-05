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Emergenza allo Zen

Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia il degrado allo Zen 2: ''Via Pensabene simbolo dell'emergenza rifiuti della città''

Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'Associazione Comitati Civici Palermo denuncia il degrado in via Nicolò Pensabene allo Zen 2, dove cumuli di rifiuti, carcasse bruciate e materiali speciali continuano a minacciare sicurezza e salute pubblica.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/06/2026 - 10:49
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La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata il 5 giugno, torna al centro dell’attenzione il tema del degrado urbano e dell’abbandono dei rifiuti in alcune aree della città. A lanciare l’allarme è il presidente dell’Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada, che richiama l’attenzione delle istituzioni sulla situazione di via Nicolò Pensabene, nel quartiere Zen 2.

“Oggi, 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, la principale iniziativa delle Nazioni Unite dedicata alla sensibilizzazione globale sui temi ambientali”, ricorda Moncada, sottolineando come la tutela dell’ambiente passi anche da piccoli gesti quotidiani, come la riduzione degli sprechi, la raccolta differenziata e l’utilizzo responsabile delle risorse.

Secondo il presidente dell'Associazione, però, a Palermo esistono ancora situazioni che rappresentano una grave ferita per il territorio. “A Palermo, da anni, vi è una realtà allarmante: lo Zen 2. Il quartiere è teatro di continui abbandoni di rifiuti e via Nicolò Pensabene è diventata il simbolo del degrado più assoluto della città”.

La denuncia riguarda in particolare la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti accumulati nell’area, trasformata in quella che viene definita una vera e propria “montagna della vergogna”. Tra i materiali presenti vi sarebbero rifiuti ingombranti, rifiuti speciali e carcasse di automobili incendiate.

“La presenza di rifiuti speciali, ingombranti e carcasse di auto date alle fiamme crea condizioni igieniche e di sicurezza pericolosissime e gravose per i residenti”, afferma Moncada.

Una situazione che, secondo l’associazione, continua a compromettere la qualità della vita delle famiglie che abitano nella zona. “Lo stato di questa via e della piazza è al top dell’inverosimile; questa condizione infernale ha creato un paradosso sociale e urbano in cui famiglie e bambini convivono quotidianamente con l’incuria”, conclude il presidente dei Comitati Civici Palermo, chiedendo interventi concreti e tempestivi per restituire decoro e sicurezza al quartiere.

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Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo
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