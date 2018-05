villino Messina Verderame

Il villino Messina Verderame, il racconto di Beatrice Filangeri

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 04/05/2018 - 22:58:32 Letto 347 volte

Sopravvissuto all’olocausto liberty del sacco edilizio è il villino Messina Verderame, un gioiello liberty ubicato in via Francesco Lo Jacono n. 9, nel tratto che congiunge via Notarbartolo con via Costantino. Proprio in quella zona che rappresentò, insieme alla via della Libertà, la massima espressione di un’eleganza urbanistica che contraddistinse Palermo fino alla prima metà del Novecento. In stato di totale abbandono, insieme al Centro direzionale del Consorzio Asi di Palermo, entrano a far parte del patrimonio della Regione, per essere ristrutturati e resi fruibili al pubblico. Lo prevede una norma della Finanziaria proposta dal governo Musumeci, illustrata dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, e approvata dall’Ars.

Il villino Messina Verderame costruito nel 1915, è un autentico gioiello del liberty progettato dall’architetto Salvatore Benfratello, uno dei più importanti allievi di Ernesto Basile. Qui abitò la famiglia Feo Filangeri. Il Villino, negli ultimi dieci anni, è stato protagonista di una serie di battaglie portate avanti da Beatrice Feo Filangeri finalizzate al recupero del bene, essendo oggi in stato di degrado ed abbandono. L’edificio è stato abitato dalla famiglia Feo Filangeri fino al 1966, fu dimora del padre di Beatrice, successivamente rimase disabitato per diverso tempo e in seguito fu ceduto ad una caserma dei Carabinieri. Qualche tempo dopo, venne utilizzata da una società che stravolse l’interno della palazzina apportando delle opere di ammodernamento, probabilmente con l’idea di realizzare degli uffici, solo che il bene si ritrovò nuovamente abbandonato. Da qualche decennio è stata proprietà della Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane C.R.I.A.S. che ha messo all'asta il bene per due volte e senza alcun successo.

“Questo delizioso edificio Liberty – racconta Beatrice Filangeri - fu risparmiato dal “sacco di Palermo”, proprio grazie a mio nonno, che lo sottrasse alla speculazione edilizia di quei tristi anni che macchiarono il capoluogo siciliano per sempre. E in tanti anni è stato deturpato anche dall’incuria diventando facile meta di vandali. Sulla vicenda del recupero di villino Messina Verderame, lo scorso anno, è intervenuto anche l’uscente assessore regionale ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi, da me contattato. Sgarbi si è recato personalmente a visitare l’edificio e fece un appello alle istituzioni affinché potesse divenire al più presto un bene comune. Spero quindi che finalmente possa ritornare al suo antico splendere. Sono disposta ad accordarmi con la Regione e donare buona parte dei beni di famiglia e delle mie collezioni private per creare all’interno del Villino un centro di cultura ed un museo del Liberty”.

L’augurio di Beatrice Feo Filangeri, e sicuramente di tanti altri cittadini che amano Palermo e la sua storia, è di poter rivedere un giorno questo edificio Liberty tornare al suo antico splendore con il giardino illuminato come un tempo, per poter far ammirare l’edificio col suo balcone angolare e l'uso raffinato del ferro battuto, delle maioliche, del legno degli infissi ad oggi perduto.

Adesso la possibilità per la Regione di recuperare lo storico edificio per destinarlo probabilmente a struttura museale, restituendo un pezzo di storia a questa città troppo spesso sfregiata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!