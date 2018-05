Città dei ragazzi

La VII Commissione lancia l'allarme sulla Città dei Ragazzi: se non valorizzata rischia di morire

29/05/2018

"Non ci consola la notizia che a breve il battello comincerà a muoversi nuovamente dentro quel canale artificiale”. Lo dicono in una nota congiunta i Componenti della Settima Commissione Rosario Arcoleo, Claudio Volante Giuseppina Russa, Sabrina Figuccia e Marcello Susinno all’esito di un apposito sopralluogo effettuato presso la struttura della Città dei Ragazzi alla presenza dell’Architetto Parisi. Perché è stato tolto quel personale del Coime che si occupava della manutenzione del trenino, che ancora oggi purtroppo è fermo fa troppo tempo, ma non è questa la sola domanda che si sono posti i componenti della commissione; Infatti perplessità sono state espresse anche in merito al personale attualmente utilizzato nella struttura, che seppur dotato di buona volontà, ci si chiede se è idoneo a rispondere alle esigenze dei luoghi e dell’utenza. Altra criticità sollevata è relativa agli orari di apertura al pubblico, che se nel periodo invernale, in un ottica di razionalizzazione, possono essere ridimensionati, preferibilmente al fine settimana, nel periodo estivo andrebbero invece ampliati il più possibile. Ed è per questo che la Commissione ha deciso di riprogrammare i lavori sul tema in presenza degli Assessori al personale Gaspare Nicotri e alle attività sociali Giuseppe Mattina al fine di effettuare delle valutazioni sulla pianta organica di cui la struttura è attualmente dotata. Siamo convinti-concludono i consiglieri-del fatto che per rilanciare la struttura, che rappresenta un fiore all’occhiello per la città, occorrono figure professionali idonee a creare momenti di attrazione e momenti educativi".

