Lavori Enel in Via Trabucco, chiesto il ripristino totale del manto stradale

Nello scorso mese di febbraio, l'Enel ha eseguito, in un tratto di via Trabucco i lavori per l'allacciamento utenza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2018 - 10:31:52 Letto 450 volte

Nello scorso mese di febbraio, l'Enel ha eseguito, in un tratto di via Trabucco – compreso tra viale Regione Siciliana e Ospedale Cervello - i lavori per l'allacciamento utenza. I lavori riprenderanno nella prima parte del mese di maggio ed interesseranno tutto l'asse viario.

Pertanto, il Consigliere Comunale Giaconia, il Presidente della VI Circoscrizione Maraventane e il suo vice Li Muli, hanno deciso di inviare due note con le quali, rivolgendosi all'Enel, alla Rap e agli uffici competenti del Comune, hanno chiesto che, alla fine dei suddetti lavori, il ripristino del manto stradale di tutta la strada deve essere totale e non parziale.

Il ripristino parziale, considerate le esigue dimensioni della carreggiata altamente trafficata soprattutto per l'insediamento ospedaliero Cervello e per la presenza dell' Ag. delle Entrate, provocherebbe non pochi problemi per l'incolumità di chi percorre detta via.

