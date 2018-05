Mondello non differenzia, via Teti invasa dai rifiuti. E la stagione non è nemmeno iniziata

Contenitori a un passo dal lungomare, e rifiuti di ogni tipo che si ammassano gli uni sugli altri. Residenti pronti alla rivolta

28/05/2018

A Mondello una batteria di contenitori di rifiuti può anche trovarsi a pochi metri dal lungomare, e venire letteralmente invasa da ogni tipo di scarto. Stavolta succede in via Teti, dove i residenti sono pronti a rivoltarsi contro l'amministrazione competente.

"Contenitori spostati da un luogo ad un altro, non so con quali valutazioni sull'arredo urbano o sulle possibili ricadute igienico sanitarie si sia proceduto - afferma Marcello Susinno, consigliere Comunale di Sinistra Comune -. Non importa se si inseriscano nella preziosa cornice storico-architettonica delle ville liberty sopravvissute allo scempio edilizio".

Ad aggravare la situazione il fatto che, come denunciato dallo stesso Susinno, presso i contenitori di via Teti vengano conferiti rifiuti appartenenti a ristoranti e attività commerciali, attirando inevitabilmente animali di strada e creando condizioni igieniche sfavorevoli.

"Ma i residenti non ci stanno e sono pronti alle barricate", spiega Susinno. "Qualcuno si spinge oltre ritenendo che in queste condizioni è necessario l’intervento dell’Asp; troppi sono i rifiuti che vengono conferiti e i contenitori non bastano e la stagione non è neppure cominciata. Mi chiedo allora quale sia la strategia della RAP - conclude il consigliere - rispetto alla gestione della cosa pubblica. È inconcepibile aver lasciato fuori dal piano della raccolta differenziata della città una zona come Mondello, provvista fra l'altro della spiaggia più popolare fra i turisti e i palermitani".

