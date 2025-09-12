CERCA:
Opere pubbliche a Palermo, Penna: ''Il Piano Lagalla è un libro dei sogni, una intera città presa in giro''

Il portavoce di Cittadini in Movimento, Aldo Penna, attacca il Piano triennale delle opere pubbliche dell'amministrazione Lagalla: ''Promesse irrealizzate, cantieri mai avviati e un bilancio desolante per la città''.
di Aldo Penna
Pubblicata il: 12/09/2025 - 09:18
La parola alla città
Associazione Comitati Civici Palermo

Sul Piano triennale delle opere pubbliche presentato dall’amministrazione Lagalla bisogna dire la verità: non è un programma di rilancio della città, ma l’ennesimo libro dei sogni, costruito sulla carta e mai tradotto in cantieri.

Il nuovo elenco 2025 parla di 80 interventi per circa 396 milioni di euro. Una cifra imponente, che dovrebbe far pensare a una stagione di lavori, occupazione e trasformazioni urbane. Ma i numeri, da soli, non bastano. Basta leggere i documenti ufficiali per accorgersi che già nel 2024 erano state inserite 33 opere prioritarie, e la maggior parte di queste è rimasta bloccata: procedure ferme, gare deserte, appalti mai partiti, uffici senza personale sufficiente.

La verità è che Palermo non ha visto aprirsi cantieri significativi, mentre la giunta continua a sbandierare obiettivi mai raggiunti. Se il 2024 è stato un anno di immobilismo, il 2025 rischia di diventare quello della presa in giro ai cittadini: un piano che sembra fatto più per alimentare propaganda che per migliorare la città.

Tra gli esempi più eclatanti di promesse non mantenute Penna cita:

  • il mercato ortofrutticolo, ancora un cantiere fantasma;

  • le linee A e B del tram, mai arrivate alla fase operativa;

  • la ristrutturazione della scuola Pertini e di altri istituti, rimasta sulla carta;

  • gli impianti sportivi dello Sperone e di viale del Fante, ancora abbandonati;

  • il recupero dell’ex Manifattura Tabacchi e dei Cantieri Culturali alla Zisa;

  • il nuovo depuratore di Acqua dei Corsari, finanziato ma fermo alla fase preliminare;

  • asili nido e centri sociali mai avviati nei quartieri popolari.

Il sindaco Lagalla ha definito questo documento “il libro mastro delle infrastrutture”. Ma i cittadini hanno sotto gli occhi la realtà: strade dissestate, scuole che cadono a pezzi, impianti sportivi abbandonati, spazi culturali in rovina. Un libro mastro in cui le entrate sono solo promesse e le uscite restano illusioni.

La responsabilità politica è chiara: dopo tre anni di mandato, la giunta Lagalla non può più nascondersi dietro i soliti alibi della “pesante eredità ricevuta”. Se le opere pubbliche non partono, è perché manca la capacità amministrativa e politica di guidare gli uffici, di formare il personale, di imporre un cronoprogramma serio e vincolante.

Palermo è ferma, ostaggio di una giunta che promette molto e realizza poco. La città non ha bisogno di altri elenchi di interventi, ma di cantieri aperti, di occupazione, di rigenerazione urbana vera. È su questo che si misurerà il fallimento dell’attuale amministrazione: non sul numero di schede inserite in un piano, ma sul numero di opere completate. E oggi, purtroppo, il bilancio è desolante.

I cittadini non meritano un libro mastro di opere inesistenti, ma un’amministrazione capace di governare e di mantenere gli impegni. Palermo non può più permettersi un’altra legislatura di immobilismo e illusioni.

Fonte: Cittadini in Movimento
