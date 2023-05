albero crollato

Palermo, albero crollato in via Crispi, Ordine agronomi: ''Evento fortuito per maltempo eccezionale o fatto prevedibile?''

Il pino crollato era molto inclinato, in prossimità dello stesso erano stati eseguiti scavi durante i lavori per lo spostamento dei sottoservizi, a causa del cantiere del passante ferroviario della metropolitana.

Pubblicata il: 16/05/2023

“Sebbene sia palese che anche alberi in buone condizioni possano schiantarsi in caso di eventi meteorici particolarmente intensi, pur tenendo in conto che, con “il senno di poi” tutti siamo ottimi profeti, e capaci di prevedere eventi già accaduti, esaminando il caso specifico sembra verosimile ipotizzare che un tale evento potesse essere previsto, se si fosse eseguito un monitoraggio frequente delle alberature". È quanto dichiara Giuseppe Leto, consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo, in merito al crollo di un pino avvenuto la scorsa notte in via Crispi, in città.

"Il pino crollato, infatti, era molto inclinato, in prossimità dello stesso erano stati eseguiti scavi durante i lavori per lo spostamento dei sottoservizi, a causa del cantiere del passante ferroviario della metropolitana, e tutta la zona è inoltre caratterizzata dalla presenza di una falda idrica molto superficiale che, in caso di piogge molto intense, può verosimilmente innalzarsi ulteriormente, causando una notevole diminuzione della capacità di tenuta degli apparati radicali in un terreno reso incoerente. Nel caso specifico, tuttavia, la tecnologia ci permette di avere una prova decisiva sulla presenza di alcuni sintomi che avrebbero permesso di prevederne lo schianto: esaminando le immagini tratte da Google Street View, che permette di confrontare foto scattate nello stesso luogo in date diverse, si può infatti notare come il terreno al colletto del pino, che nella foto scattata a novembre 2022, seppur inclinato, non mostrava particolari difetti, nella foto scattata ad aprile di quest’anno, quindi pochi giorni prima dello schianto, invece mostri un chiaro sintomo di rotazione della zolla radicale, sicuro presagio di imminente crollo della pianta", sottolinea Leto.

"L'auspicio è che l’Amministrazione metta in atto i necessari controlli, per evitare che si ripeta la stessa situazione sulle restanti alberature del viale che versano in analoghe condizioni della pianta caduta, evento che stavolta non ha fortunatamente avuto conseguenze spiacevoli, poiché lo schianto è avvenuto in una strada, solitamente molto trafficata, deserta", dichiara il Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo, Salvatore Fiore.

Fonte: Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo

Fonte Immagine: Google Street View

