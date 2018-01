TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati da Voi forniti sono disciplinati dalla Legge 196 del 30/06/2003 e saranno gestiti anche con l'utilizzo di mezzi elettronici e automatizzati. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' Vostro diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporVi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della citata legge.