Palermo, Comitati Civici: ''Mancato rispetto del decoro urbano''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/12/2017 - 15:18:41 Letto 1241 volte

La redazione di Palermomania.it ha ricevuto una segnalazione da parte dell’Associazione Comitati Civici di Palermo, che denunciano la mancanza del rispetto di decoro urbano.

Di seguito il testo della segnalazione:

“Uno degli indici che evidenziano il grado di decoro di una città (può sembrare banale ma in realtà è molto importante) è la manutenzione dei segnali turistici, di territorio, dei luoghi di pubblico interesse etc. etc. – dichiarano i Comitati Civici -. Le foto che pubblichiamo sono state scattate in via Messina Marine e piazza Sellerio alle falde del monte Pellegrino. Guarda caso il Decreto di seguito riportato è ignorato da coloro i quali sono preposti al buon Governo di questa città: Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303 - Supplemento Ordinario , n. 134, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la #manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest`ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione”.

