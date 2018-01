palermo

Palermo, fibra ottica: strade sventrate e rattoppate, pericolo per chi le percorre

La redazione di palermomania.it ha ricevuto una nuova segnalazione da parte dell’associazione comitati civici Palermo, che ha fatto nuovamente presente il disagio e il pericolo derivante dai lavori per la fibra ottica in città...

Di seguito riportiamo per interno il testo della segnalzione:

“Una delle innumerevoli strade della nostra città che attendono di essere ripristinate e messe in sicurezza, è la via Mater Dolorosa nel quartiere Pallavicino.

Non è accettabile che le imprese, nonostante i fatidici dieci giorni dalla posa dell'agglomerato cementizio rosso ormai rassodatosi, non abbiano ancora posato il tappetino d'asfalto per rendere la strada sicura. Oltre ai pericolosi solchi ai bordi della carreggiata si è accumulata una grande quantità di brecciolino che la rende ancor più insidiosa e pericolosissima”.

Per scongiurare problemi seri ai cittadini dovuti a possibili incidenti, l’associazione chiede l’immediato intervento delle autorità competenti per ripristinare il manto stradale della suddetta via, ma anche di quelle che a distanza di mesi, e per la stessa ragione, rimangono ad oggi danneggiate.

