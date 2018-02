Degrado

Palermo, il quartiere Borgo Nuovo tra ratti e cumuli di immondizia

Emergenza socio sanitaria al quartiere Borgo Nuovo: insorgono gli abitanti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/02/2018 - 16:54:03 Letto 477 volte

Degrado diffuso e sporcizia per una situazione che ha tutti i crismi dell’emergenza socio-sanitaria. E’ ciò che fa registrare, per bocca dei suoi stessi abitanti, il quartiere Borgo Nuovo della città di Palermo, il cui miglioramento, sotto questo aspetto non è avvenuto neanche dopo la realizzazione del Tram, che, nelle intenzioni della giunta comunale doveva servire ad agganciare le periferie al centro del Capoluogo migliorandone i servizi. “Oggi pomeriggio a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini abbiamo effettuato un sopralluogo a Piazzale Castronovo, via Comiso e via Alia nel quartiere di Borgo Nuovo”. Ad affermarlo è Antonino Randazzo, consigliere comunale del M5S che spiega: “Quello che ci siamo trovati di fronte è uno scenario terribile: montagne di rifiuti, discariche abusive di tutte le tipologie di rifiuti anche speciali e ricettacolo di ratti”. A rincarare la dose, esasperata come tante altre mamme, è la signora Enza. “Durante la campagna elettorale tutti i sindaci avevano promesso che si sarebbero occupati delle periferie, invece oggi i bambini continuano a giocare in strada e rischiando di farsi male fra la ‘munnizza’. Immediatamente dopo le elezioni vi siete già dimenticati di Borgo Nuovo : per Palermo non esistiamo”.

