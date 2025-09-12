CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:24
CERCA:
degrado

Palermo, lavoratori di Palazzo Gamma denunciano degrado e insicurezza del piazzale: ''Serve intervento immediato''

Cgil, Filt e Slc segnalano condizioni di abbandono, furti e mancanza di illuminazione nel piazzale di Palazzo Gamma. I sindacati chiedono sicurezza, videosorveglianza e manutenzione.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 12/09/2025 - 15:09
|
La parola alla città
Cgil Palermo

“Qui intorno c’è buio totale, sterpaglie e deserto, rifiuti ingombranti lasciati in mezzo alle aiuole e marciapiedi con l’erba alta. E soprattutto d’inverno, abbiamo paura a uscire la sera, c’è chi finisce il turno anche alle 22. Oltre il cancello l’illuminazione, di per sé scarsa, termina di botto e posteggiare diventa pericoloso. All’esterno della sede di lavoro, sono state rubate macchine e motori”, dicono i lavoratori di Palazzo Gamma

La Filt Cgil Palermo, la Slc Cgil Palermo e la Cgil Palermo tornano a denunciare le condizioni di insicurezza e di abbandono del piazzale antistante a Palazzo Gamma, piazzale Girolamo Li Causi 2, dove ogni giorno transitano e parcheggiano centinaia di lavoratrici e lavoratori dei call center e delle aziende presenti nel sito. Si tratta di più di 300 impiegati dei call center Konecta (ex Comdata), Konecta R, del call center della compagnia aerea Ita e dell’azienda Wind 3, presente nel sito con i suoi uffici e il settore informatico. 

Una situazione che da tempo crea allarme e condiziona la serenità dei lavoratori e il clima aziendale, denunciata tante volte nel corso degli anni. "Dopo gli appelli dello scorso anno, nulla è cambiato sul fronte della sicurezza: chiediamo al Comune di Palermo un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area e garantire condizioni dignitose a chi entra ed esce dal lavoro", dichiarano Fabio Lo Monaco, segretario generale Filt Cgil Palermo, Fabio Maggio, segretario generale Slc Cgil Palermo e Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo.

Oltre alle criticità presenti da tempo, da alcuni giorni nel piazzale sono stati collocati cassoni di un’Isola ecologica della Rap, e alcuni mezzi aziendali, per la gestione della differenziata. La loro presenza ha di fatto dimezzato i posti auto disponibili e i cattivi odori investono chi posteggia e tutta l’area. 

“Il piazzale è in assoluto stato di abbandono e la manutenzione generale di aiuole e marciapiedi è scarsa – denunciano Lo Monaco, Maggio e Ridulfo - Le macchine posteggiano a ridosso delle sterpaglie e la cospicua presenza di aghi caduti dagli alberi, non rimossi, aumenta il rischio incendi nell’area del parcheggio, che è ad alta densità di traffico. I furti alle auto sono diminuiti in estate unicamente per la contingenza delle ferie e del minor afflusso, non per interventi strutturali o maggiori controlli. Con la piena ripresa delle attività, il rischio torna a crescere”.

Cgil, Filt e Slc chiedono di avviare un tavolo tecnico congiunto per definire misure stabili di tutela e prevenzione. Le organizzazioni sindacali chiedono al Comune di Palermo e, per le rispettive competenze, alla Rap e agli altri enti, di mettere subito in sicurezza l’area con illuminazione adeguata, videosorveglianza e maggiore presidio delle forze dell’ordine. Ripristinare la piena fruibilità dei parcheggi, rivedendo la collocazione dei cassoni della differenziata per evitare disagi e problemi igienico-sanitari. Bonificare il piazzale con la rimozione di erba e aghi dagli alberi, raccolta dei rifiuti ingombranti, pulizia costante delle aiuole e dei marciapiedi.

"Non è accettabile – concludono Lo Monaco, Maggio e Ridulfo – che un sito produttivo con centinaia di addetti venga lasciato in uno stato di degrado che alimenta insicurezza, rischi igienico-sanitari e pericoli concreti. Occorre un intervento immediato: pretendiamo che sia garantita la sicurezza di lavoratrici e lavoratori e il decoro di un’area strategica per l’occupazione cittadina".

Letto: 1519 volte
Fonte: Cgil Palermo
  Palazzo GammaPalermopiazzale Girolamo Li CausiCgil PalermoFilt CgilSlc Cgilsicurezza lavoro Palermodegrado urbano Palermofurti auto Palermo

Leggi anche

Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni
degrado verde pubblico
Piazza Santo Spirito, alberi non potati alla Fontana del Cavalluccio Marino: i Comitati Civici Palermo denunciano il degrado del verde pubblico
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
parcheggio selvaggio
Consulta della Bicicletta: ''Coppa d'Assi, occasione persa. La Favorita invasa dalle auto, ciclisti ignorati''
ripartitori Enel divelti
Via Salgari, armadietti vandalizzati da un anno: l'Associazione Comitati Civici Palermo torna a chiedere interventi urgenti
illuminazione pubblica
AMG, toni trionfali smentiti dal Comune. Cittadini in Movimento: ''Altro che riorganizzazione, Palermo è al buio''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto