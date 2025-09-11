CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:24
CERCA:
segnalazione

Palermo, marciapiedi dissestati ed erbacce in via Lussemburgo: la segnalazione di un cittadino

Un residente denuncia lo stato di degrado di via Lussemburgo a Palermo: marciapiedi rovinati, erbacce e rifiuti creano disagio e pericolo per i pedoni.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 11/09/2025 - 12:02
|
La parola alla città
SEGNALAZIONE CITTADINO

Un cittadino ha segnalato lo stato di dissesto e degrado in via Lussemburgo, a Palermo, documentando con foto la situazione dei marciapiedi invasi da erbacce e rifiuti.

La presenza di vegetazione spontanea, rifiuti abbandonati e pavimentazione danneggiata crea non solo disagio per i residenti, ma anche un potenziale pericolo per i pedoni, in particolare per anziani e genitori con passeggini costretti spesso a camminare sulla carreggiata.

La segnalazione si inserisce in un contesto più ampio di criticità sul decoro urbano della città, dove diverse aree attendono interventi di pulizia e manutenzione straordinaria. I cittadini chiedono al Comune e agli enti competenti di intervenire al più presto per ripristinare sicurezza e vivibilità.

Letto: 1705 volte
Fonte: SEGNALAZIONE CITTADINO
  via LussemburgoPalermodegrado Palermomarciapiedi dissestati Palermoerbacce marciapiedi Palermosegnalazione cittadini Palermodecoro urbano Palermo

Leggi anche

Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni
degrado verde pubblico
Piazza Santo Spirito, alberi non potati alla Fontana del Cavalluccio Marino: i Comitati Civici Palermo denunciano il degrado del verde pubblico
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
parcheggio selvaggio
Consulta della Bicicletta: ''Coppa d'Assi, occasione persa. La Favorita invasa dalle auto, ciclisti ignorati''
ripartitori Enel divelti
Via Salgari, armadietti vandalizzati da un anno: l'Associazione Comitati Civici Palermo torna a chiedere interventi urgenti
illuminazione pubblica
AMG, toni trionfali smentiti dal Comune. Cittadini in Movimento: ''Altro che riorganizzazione, Palermo è al buio''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto