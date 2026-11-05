venerdì06 novembre 2026, 10:23
Sicurezza pedonale

Palermo, marciapiedi invasi dalle erbacce ai Cappuccini, Dentici e Romano: ''La sicurezza dei cittadini non è una concessione''

Intervento di diserbo in via Siccheria, dove il percorso pedonale era diventato impraticabile. I consiglieri Dentici (M5S) e Romano (PD) denunciano ritardi nella manutenzione e criticano l'amministrazione comunale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 17:27
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La parola alla città
Comune di Palermo

Un percorso pedonale invaso dalle erbacce, diventato praticamente inutilizzabile, e nuove polemiche sulla manutenzione degli spazi pubblici. Nel pomeriggio di oggi, 5 novembre, è stata effettuata un'attività di diserbo in via Siccheria, nella zona dei Cappuccini, su iniziativa del consigliere del Movimento 5 Stelle Mirko Dentici.

Il marciapiede, delimitato da archetti parapedonali, si trovava in condizioni tali da rendere difficoltoso il passaggio dei cittadini, con possibili conseguenze per la sicurezza.

«Non è accettabile che un’area destinata al transito dei pedoni versi in queste condizioni, né sotto il profilo della sicurezza né sotto quello igienico-sanitario», dichiara Dentici.

All'iniziativa ha partecipato anche il consigliere del Partito Democratico Vito Romano, che aveva ricevuto diverse segnalazioni dai residenti.

«La via è inaccessibile e indecorosa. Non possiamo restare a guardare mentre i cittadini sono costretti a fare i conti con percorsi pedonali non fruibili», afferma Romano.

I due esponenti politici denunciano anche la lentezza degli interventi di manutenzione affidati a ditte esterne, sostenendo che i risultati ottenuti finora siano insufficienti rispetto alle necessità dei quartieri.

Secondo Dentici e Romano, la realizzazione di percorsi pedonali deve essere accompagnata da una manutenzione costante, soprattutto nelle strade prive di marciapiedi. A peggiorare la situazione, in diversi assi viari, sarebbe anche la scarsa illuminazione serale.

I consiglieri rivolgono quindi una critica all'amministrazione di centrodestra, ricordando gli impegni illustrati dall'assessore Alongi durante un incontro dello scorso gennaio nell'aula consiliare della Quarta Circoscrizione.

«La sicurezza e il decoro degli spazi pubblici sono servizi essenziali, non concessioni», ribadiscono, contestando la scelta di affidare esternamente i servizi senza garantire, a loro giudizio, interventi efficienti e tempestivi.

La richiesta è quella di assicurare percorsi pedonali accessibili, puliti e sicuri, attraverso una manutenzione più efficace e continuativa.

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Fonte: Comune di Palermo
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