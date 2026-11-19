Movida notturna

Palermo, movida e musica fino alle 5 in via Chiavettieri, D'Alessandro: ''Residenti e turisti esasperati, servono controlli''

La presidente della Commissione consiliare Urbanistica, Mobilità e Traffico raccoglie le segnalazioni di residenti e operatori turistici. Inviata una nota alla Polizia Municipale e alla Questura per chiedere verifiche mirate sul rispetto delle norme contro l'inquinamento acustico.

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Musica amplificata ad alto volume fino alle 5 del mattino, schiamazzi e assembramenti che impedirebbero il riposo dei residenti e creerebbero difficoltà anche alle strutture ricettive. È la situazione denunciata in via Chiavettieri e nelle strade limitrofe, nel centro storico di Palermo, dalla presidente della Commissione consiliare Urbanistica, Mobilità e Traffico, Tiziana D'Alessandro.

La consigliera riferisce di aver ricevuto numerose segnalazioni da cittadini e operatori economici, preoccupati per il ripetersi degli episodi, soprattutto durante i fine settimana.

«I residenti lamentano di non riuscire a dormire a causa delle emissioni sonore, che si propagano e risultano chiaramente percepibili anche all'interno delle abitazioni», dichiara D'Alessandro, sottolineando che, secondo le testimonianze raccolte, il problema si presenterebbe con regolarità.

La presidente della Commissione riferisce di aver ricevuto anche un esposto formale presentato dai cittadini il 26 ottobre, nel quale vengono documentate le criticità e richiesti interventi per verificare il rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sulle emissioni sonore.

Secondo i segnalanti, nonostante l'esposto, la situazione non sarebbe migliorata.

Le conseguenze, evidenzia D'Alessandro, riguarderebbero anche il settore turistico. Alcuni gestori di strutture ricettive della zona avrebbero infatti segnalato lamentele da parte degli ospiti, intenzioni di interrompere anticipatamente i soggiorni, disdette e richieste di risarcimento.

«Dietro queste attività ci sono investimenti, sacrifici e lavoro. Chi sceglie di investire nel turismo palermitano e contribuisce alla crescita dell'offerta ricettiva deve poter svolgere la propria attività senza subire le conseguenze di situazioni che richiedono controlli e interventi adeguati», afferma la consigliera.

Per affrontare il problema, Tiziana D'Alessandro ha trasmesso una nota formale al Comando di Polizia Municipale e alla Questura di Palermo, chiedendo l'attivazione di controlli mirati e ripetuti, soprattutto nei fine settimana e durante le ore notturne più critiche.

La richiesta riguarda anche la verifica del rispetto del Regolamento comunale sulla movida e delle disposizioni sulle emissioni sonore e sulla tutela della quiete pubblica, con l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti in caso di violazioni.

La presidente della Commissione precisa che l'obiettivo non è ostacolare le attività di intrattenimento, ma garantire un equilibrio tra le esigenze degli esercenti, il diritto al riposo dei residenti e la qualità dell'accoglienza turistica.

«Il diritto di fare impresa e di svolgere attività di intrattenimento deve convivere con il diritto dei residenti a riposare nelle proprie abitazioni e quello dei turisti a trascorrere serenamente il proprio soggiorno», sottolinea.

«Non è in discussione la movida, né il valore delle attività che animano il centro storico. È in discussione il rispetto delle regole. Ed è su questo che occorre intervenire, senza ulteriori rinvii», conclude Tiziana D'Alessandro.